自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

卡司曝光！彰化市跨年晚會的歌手名單出爐 金曲歌后唱壓軸

〔記者劉曉欣／彰化報導〕自從彰化縣政府不再辦理跨年晚會之後，彰化市跨年晚會就成為北彰化唯一的跨年演唱會，今年卡司也曝光了！市公所指出，今年壓軸演出的是台語金曲歌后孫淑媚，孫淑媚今年才剛辦演唱會，這次民眾不必買票，就可以近距離聽到金曲歌后的演出！

彰化市跨年晚會去年首度在後火車站舉辦。（彰化市公所提供）彰化市跨年晚會去年首度在後火車站舉辦。（彰化市公所提供）

彰化市公所表示，今年跨年晚會將在旭光西路登場，目前已完成招標作業，也敲定演出卡司，歌手演出的順序為陳竟飛、陳佩賢、原子邦妮、阿蘭AC與孫淑媚，同時兼顧國台語歌曲演出，有新人也有實力派戰將。

市公所指出，今年在歌手部分，唱壓軸的孫淑媚今年演出「拜六禮拜」，深獲好評，全劇就是在彰化二林取景拍攝，今年邀請在彰化市參加跨年晚會，再次與彰化結緣。

而陳竟飛是BL影集《關於未知的我們》插曲〈若我們註定是場電影〉爆紅的新聲歌手；陳佩賢則是來自馬來西亞創作女聲，演唱多首戲劇主題曲，被譽為「林心如御用女聲」的新生代歌手。電音組合原子邦妮以其特色曲風，受到年輕族群的喜愛；阿蘭AC被譽為「音樂空調界MVP」，曾是「唐貓樂團」原主唱，後來選擇單飛。

彰化市跨年晚會除了歌手演出，也會有社團學校的登台表演。（彰化市公所提供）彰化市跨年晚會除了歌手演出，也會有社團學校的登台表演。（彰化市公所提供）

彰化市跨年晚會是北彰化唯一的跨年晚會。（彰化市公所提供）彰化市跨年晚會是北彰化唯一的跨年晚會。（彰化市公所提供）

市長林世賢指出，今年仍會由社區、學校與民間團體演出來炒熱氣氛，並有摸彩等大獎，歡迎民眾到彰化市參加跨年晚會。　　

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中