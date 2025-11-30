卡司曝光！彰化市跨年晚會的歌手名單出爐 金曲歌后唱壓軸

〔記者劉曉欣／彰化報導〕自從彰化縣政府不再辦理跨年晚會之後，彰化市跨年晚會就成為北彰化唯一的跨年演唱會，今年卡司也曝光了！市公所指出，今年壓軸演出的是台語金曲歌后孫淑媚，孫淑媚今年才剛辦演唱會，這次民眾不必買票，就可以近距離聽到金曲歌后的演出！

彰化市跨年晚會去年首度在後火車站舉辦。（彰化市公所提供）

彰化市公所表示，今年跨年晚會將在旭光西路登場，目前已完成招標作業，也敲定演出卡司，歌手演出的順序為陳竟飛、陳佩賢、原子邦妮、阿蘭AC與孫淑媚，同時兼顧國台語歌曲演出，有新人也有實力派戰將。

市公所指出，今年在歌手部分，唱壓軸的孫淑媚今年演出「拜六禮拜」，深獲好評，全劇就是在彰化二林取景拍攝，今年邀請在彰化市參加跨年晚會，再次與彰化結緣。

而陳竟飛是BL影集《關於未知的我們》插曲〈若我們註定是場電影〉爆紅的新聲歌手；陳佩賢則是來自馬來西亞創作女聲，演唱多首戲劇主題曲，被譽為「林心如御用女聲」的新生代歌手。電音組合原子邦妮以其特色曲風，受到年輕族群的喜愛；阿蘭AC被譽為「音樂空調界MVP」，曾是「唐貓樂團」原主唱，後來選擇單飛。

彰化市跨年晚會除了歌手演出，也會有社團學校的登台表演。（彰化市公所提供）

彰化市跨年晚會是北彰化唯一的跨年晚會。（彰化市公所提供）

市長林世賢指出，今年仍會由社區、學校與民間團體演出來炒熱氣氛，並有摸彩等大獎，歡迎民眾到彰化市參加跨年晚會。

