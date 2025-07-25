黃鐙輝霸氣班長領軍！男星變新兵剃頭儀式曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕台視全新軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》即將於8月2日揭開序幕，透過鏡頭真實呈現九位男星齊聚成功嶺，展開為期一個月的軍旅挑戰。從報到那一刻起，他們就暫時告別明星身份，轉化為緊張又興奮的新兵，每個人的臉上都寫滿忐忑與期待，準備迎接即將到來的震撼訓練。

（左）黃恩賜、林亭翰、阿夫、蓋瑞、顏佑庭、黃鐙輝、孫其君、孫綻、潘君侖、曾子余。（台視提供）

入伍首日就充滿驚喜，從報到、領裝備到剃頭儀式，每一個環節都讓「星兵」們重溫軍中節奏與生活步調。孫綻坦言：「搭車前往營區的路上，和弟兄聊天讓我稍微放鬆了，但一下車就立刻感受到軍營的氣場，真的有點被震撼到！」身為「前輩」的班長黃鐙輝則幽默安撫：「真正的教育還沒開始啦！」

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為了重溫這趟軍旅挑戰，孫綻做足準備，不僅重看軍教片與軍旅戲劇，還將戲劇角色與現實經驗連結：「戲裡戲外無縫接軌，整個帶入感超強！」而孫其君則在鏡子裡看到剃頭後的自己，笑說：「才真的有『開始了』的感覺，突然很想趕快穿上軍服！」

許多「星兵」都期待這段與弟兄共處、從男孩蛻變成男人的旅程。顏佑庭認為這是一場自我成長的過程；阿夫與蓋瑞也異口同聲表示，期待這一個月的軍旅生活與團體訓練。第一次參加綜藝節目的蓋瑞形容報到現場像是開「驚喜包」，開心見到各位前輩，也期待能與弟兄們有更多互動。

（左）黃恩賜、蓋瑞、林亭翰、阿夫、顏佑庭、孫其君、潘君侖、孫綻、曾子余、黃鐙輝。（台視提供）

一度想逃過剃頭環節的黃恩賜也無奈笑說：「因為體育班，從小到高中畢業，一直是平頭，本來想說這次能逃避，結果該來的還是要來啊！」而潘君侖則坦言，原本不知道會有哪些人參加節目，直到現場集合才發現很多都是熟面孔，讓他對接下來的訓練更加期待。

曾子余則表示：「還沒有到真實震撼教育的階段，但內心其實又擔心又好奇。」林亭翰則回憶起六年前的服役時光：「有種回憶湧上心頭，很期待一群男生在一起會有什麼效果！」

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