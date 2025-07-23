簡簡遭前男友怒控斂財 豪砸4萬辦趴仍被甩 轉頭認愛鄧佳華

網紅鄧佳華入獄後，遭模特兒女友簡簡單方面分手，女方前任也跳出指控她的斂財行為。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鄧佳華因2023年涉及偷拍案件，無力繳納18萬元罰金已主動入獄服刑，模特兒女友簡簡19日對外宣布，已與鄧家華分手，22日還在社群推出新歌並標記鄧佳華的帳號，蹭熱度的行為引發熱議。今（23）日突有名自稱是簡簡前男友的網友跳出來爆料，控訴簡簡當初花他的錢卻不對外公開關係，將他吃乾抹淨就分手，轉頭認愛鄧佳華。

今（23）日，一名自稱是簡簡前男友的林姓男子，在Threads上發文控訴，在簡簡今年3月生日時，他替簡簡辦一場超過50人參加的華麗派對，不僅活動經費全出，連策劃都一手包辦，結果隔沒多久就慘遭分手、封鎖，轉頭就認愛鄧佳華，更慘的是，簡簡還對外收取報名費，最終還將活動結餘的一萬元全拿走。

請繼續往下閱讀...

林姓男子透露與簡簡交往僅4個月，卻仍很有心的在她生日時砸重金辦派對，沒想到卻淪為工具人，「從頭到尾是我主辦，她不但沒公開感謝，現場還刻意不介紹我，合照也不發，蠻厲害的啦，一點都不尊重我這個主辦人」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

在 Threads 查看

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法