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娛樂 音樂

蔡依林震撼宣布！新專輯沒有抒情歌 不只DIY還有SM

〔記者陽昕翰／台北報導〕相隔6年，「Jolin」蔡依林終於要發行新專輯《Pleasure》，昨晚她舉辦聽歌會，親自剖析專輯中的11首創作。這次以「性」為主題，內容涉及七情六慾、年齡綑綁、DIY與SM等元素，還要鼓勵粉絲拋開框架、擁抱最真實的自己，天后堅定地說：「我不是一個唱大歌型的人，但我要把故事唱好。」

Jolin參與整張專輯詞曲創作，更擔任製作人，她形容製作過程「痛並快樂著」，還哀號：「下輩子不要再製作一張專輯。」她也預告：「這張專輯是很簡單、明快的東西，想聽抒情歌的朋友可能會失望了，要等下一張專輯。」

蔡依林將推出新專輯。（凌時差提供）蔡依林將推出新專輯。（凌時差提供）

天后這次專輯的靈感源自紀錄片《愉悅法則》，她在聽歌會表示：「我看了關於性知識、性智慧的紀錄片，性給我的第一個聯想就是夏娃，想到伊甸園。」她提到自己是在洛杉磯的創作營中，帶著這個主題與許多音樂人展開合作。

專輯開場曲《Layers》象徵潛入意識深處，挖掘被壓抑的慾望與恐懼。Jolin也與吳青峰再次攜手合作《SEVEN》，帶出「煉獄」與「七宗罪」意象，直視人性掙扎，歌曲中也加入拉丁文元素。天后再次向吳青峰邀歌，感謝好友情義相挺，「他說很久沒幫別人寫歌了，但很喜歡這次的主題。」笑說吳青峰很聰明，合作過程非常順利也沒有卡關。

蔡依林升格當專輯製作人。（凌時差提供）蔡依林升格當專輯製作人。（凌時差提供）

這張專輯多是舞曲快歌，《Safari》就像是展現回歸本能的快樂冒險，Jolin認為身體的舞動是共同語言，也已經能想像未來演唱會上與歌迷快嗨的畫面，鼓勵大家擁抱自己的真實樣子。而這張專輯中有許多英文歌詞，Jolin受訪分享：「因為合作的音樂團隊，想要觸及更多音樂風格，他們寫的歌詞滿容易懂，希望可以有不一樣的聽眾。」

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