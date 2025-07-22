粉絲親筆告白「你全勤我的青春」品冠動容了...揭低潮兩年狀態

品冠迎來出道三十週年。（種子提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕迎來出道三十週年，品冠7月19日舉辦全新升級版的「品冠哈囉！三十如一巡迴演唱會」長沙站，他感動表示：「三十年來，從參加活動、節目到登上自己的舞台，今天是我人生很重要的一天。三十如一，愛你們如一。」

品冠迎來出道三十週年。（種子提供）

整場演唱會歷時近三小時，當《又一年又三年》唱起，彷彿時光倒流；《我找你找了好久》歌迷默契大合唱，現場瀰漫溫柔氛圍。舞台設計也別出心裁，三塊主螢幕組成「品」字造型，演出中穿插大量珍貴回顧畫面，充滿從青澀歲月到如今的點滴回憶。

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粉絲們也以滿滿應援力挺品冠，場館外佈滿手作花牆、城市間大螢幕應援影片、沿途道旗，讓品冠數度動容。當工作人員驚喜送上一本由粉絲親筆撰寫的手帳時，他看到留言「我全勤了你的演唱會，因為你全勤了我的青春」，不禁感動回應道：「謝謝，我的人生也因為你們而更圓滿。」

品冠的粉絲熱情應援。（種子提供）

這場演出特別設有延伸舞台，品冠抱著吉他坐在舞台前端，自彈自唱《蜿蜒》。他提及演藝路上的高低起伏：「曾經也有低潮、有一兩年寫不出歌，但我沒有放棄自己，現在這首歌曲我想要鼓勵那些迷茫的朋友們，繼續往前走，都能很堅定地去面對人生的一些蜿蜒。」

唱到《就叫我孩子》時，品冠分享這首歌是當年寫給喜歡的對象，還幽默地說：「現在大家都叫喜歡的人寶貝，要不要出一首《就叫我寶貝》？」全場笑聲不斷。

品冠的粉絲熱情應援。（種子提供）

更溫馨的是舞台視覺中還出現一位特別角色——品冠妹妹親手繪製的卡通人偶形象，成為現場亮點之一。品冠也不忘與全場歌迷一起大合照，笑說：「想記下每一位來現場朋友的笑臉！」當最後一首《隨時都在》響起，整晚情感推向最高潮。

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