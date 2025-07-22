罷免日將至！黃鐙輝盡國民義務 喊話：無論立場都該去投票

黃鐙輝談大罷免。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕第一波國民黨立委罷免案將於7月26日投票，社會對「2025大罷免」關注度不斷升高。藝人黃鐙輝今（22日）出席《九條好漢在一班》記者會，被問到是否會參與罷免投票時表示：「如果沒有拍戲的話，就會去投票，盡國民應盡的義務。」他透露投票地點就在住家附近的活動中心，也鼓勵民眾不論支持或反對，都應該出門投票，並呼籲：「尊重每個人的選擇，人不分好壞，世界沒有對錯，就是選擇問題。」雖未正面表態立場，但展現高度公民意識，強調投票本身即為民主實踐。

除此之外，他也分享去年健康狀況一度亮紅燈的經歷。當時因腎上腺皮質激素過高，被醫生警告若不改善恐有生命危險，黃鐙輝坦言：「一直處在疲累、睡眠不足的狀態，會出現暈眩感，講話講一半會覺得像地震，以為有人在搖我。」

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雲朵姐姐（左起）、黃鐙輝、陳樞育出席《九條好漢在一班》記者會。（台視提供）

當時他幾乎停止演藝工作，專心休養與調整生活作息，「醫生說不需要吃藥，只要睡飽、不要有壓力就好。」如今身體已經康復，黃鐙輝也重新出發開始拍戲、錄節目，希望以更健康的狀態面對接下來的工作與生活。

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