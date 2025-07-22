供全家赴美求學！聶雲獨居曝「聽力退化」 認收學費單血壓飆高

聶雲出席衛福部「安心守護正確量」記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕聶雲今（22）日出席衛福部「安心守護正確量」記者會，平常勤運動、飲食忌口清淡的他透露沒有血壓方面問題，笑稱只有收到在美國的孩子們的學費單後，血壓才會上升，如今兩子一女及老婆都在美國求學，聶雲展開獨居生活苦笑表示：「連狗都走了！（指去美國）」不過之前他檢查出聽力有提早退化，今也透露近況。

聶雲婚後育有兩子一女這三年間陸續到美國求學，老婆也為了攻讀碩士學位赴美，在台灣有演藝工作的聶雲都是獨居狀態，不過最近妻兒放暑假回台了，透露預計只停留幾個禮拜，笑說大家各忙各的、相當忙碌。

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聶雲出席衛福部「安心守護正確量」記者會。（記者潘少棠攝）

聶雲一個禮拜都會去健身房3、4次，近幾年也開始打高爾夫，平常飲食清淡，為了舞台劇、音樂會表演，他都會保持再好的狀態，作息方面他也是逮到時間能休息就休息，而之前他檢查聽力有些退化，認為可能與家族遺傳有關，他也說自從帶智慧型手錶後，演舞台劇時常會被手錶提醒分貝過大，他的聽力退化可能也與工作有關。

如今聶雲剛忙完舞台劇有一段時間能小作休息，接下來又要投入音樂劇，他的拌麵事業得到蠻好的迴響，行銷到國外現在在北美、歐洲也能買到，他也笑說自己血壓高通常是付學費時面對匯率以及拌麵生意：「希望稅率可以有個好的價！」

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