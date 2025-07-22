DAY6演唱會入場要問「國小老師是誰？」 JYP道歉退費

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓男團DAY6日前於舉辦FANCON，卻因現場過度嚴苛的身分驗證，且工作人員對入場者態度不佳，引發大批粉絲不滿。

DAY6演唱會出現過度盤問入場資格的窘境。（記者胡舜翔攝）

DAY6的韓國演唱會讓粉絲感覺「超無語」，有粉絲入場時拿出學生證證明身分，卻遇上工作人員說不得進場，非得請爸爸發來護照照片證明身分，然後又說格式不對依舊不放行，甚至求助警方協助確認身份了，工作人員還是不讓粉絲進場，另有一對母女，媽媽買票還帶來了身分證和家屬登記本，但卻因為女兒沒帶護照或青少年證不允許進場，當場挨批「毫不人性化」

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演唱會入場認證不僅確認身份過程超混亂，過程中甚至還出現需要盤問「國小老師是誰」、「下載韓國KAKAO憑證驗個資」等荒謬條件，有粉絲透漏，工作人員將自己與家人的身分證、門票照片拍攝後上傳至內部群組，恐有個資外洩疑慮。有粉絲最後延遲近20分鐘進場，詢問該怎麼補償，卻換來工作人員一句，「是你自己沒辦法認證身分才會耽誤，我們又沒怎樣」讓粉絲超失望，砲轟JYP想杜絕黃牛卻矯枉過正。

JYP得知消息後隨即發出道歉聲明，向受到不便的歌迷致歉並宣布開放退票，JYP表示，已確認有粉絲見面在入場管理過程中，被委外營運者要求提供不必要個資、重複檢查證件等狀況，JYP說明是為了防堵黃牛票，才設立「本人認證制度」，對因過度身分驗證而無法順利入場的觀眾，提供票券全額退費，將於近期公布更詳細的補償與退款程序，並確保接下來場次的觀眾能開心參與。

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