晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

DAY6演唱會入場要問「國小老師是誰？」 JYP道歉退費

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓男團DAY6日前於舉辦FANCON，卻因現場過度嚴苛的身分驗證，且工作人員對入場者態度不佳，引發大批粉絲不滿。

DAY6演唱會出現過度盤問入場資格的窘境。（記者胡舜翔攝）DAY6演唱會出現過度盤問入場資格的窘境。（記者胡舜翔攝）

DAY6的韓國演唱會讓粉絲感覺「超無語」，有粉絲入場時拿出學生證證明身分，卻遇上工作人員說不得進場，非得請爸爸發來護照照片證明身分，然後又說格式不對依舊不放行，甚至求助警方協助確認身份了，工作人員還是不讓粉絲進場，另有一對母女，媽媽買票還帶來了身分證和家屬登記本，但卻因為女兒沒帶護照或青少年證不允許進場，當場挨批「毫不人性化」

演唱會入場認證不僅確認身份過程超混亂，過程中甚至還出現需要盤問「國小老師是誰」、「下載韓國KAKAO憑證驗個資」等荒謬條件，有粉絲透漏，工作人員將自己與家人的身分證、門票照片拍攝後上傳至內部群組，恐有個資外洩疑慮。有粉絲最後延遲近20分鐘進場，詢問該怎麼補償，卻換來工作人員一句，「是你自己沒辦法認證身分才會耽誤，我們又沒怎樣」讓粉絲超失望，砲轟JYP想杜絕黃牛卻矯枉過正。

JYP得知消息後隨即發出道歉聲明，向受到不便的歌迷致歉並宣布開放退票，JYP表示，已確認有粉絲見面在入場管理過程中，被委外營運者要求提供不必要個資、重複檢查證件等狀況，JYP說明是為了防堵黃牛票，才設立「本人認證制度」，對因過度身分驗證而無法順利入場的觀眾，提供票券全額退費，將於近期公布更詳細的補償與退款程序，並確保接下來場次的觀眾能開心參與。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中