日本歌手唱一半被斷電下台 中國粉絲也開罵：有毛病啊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近來中日關係緊張，不少日星在中國舉行的演唱會紛紛取消，天后濱崎步就是受害者之一，不過她是開演前一天被迫中止，而日本歌手大槻真希則是唱到一半被請下台，連台下中國粉絲都傻眼開譙：「直接中止啊，有毛病啊！」

大槻真希唱一半被請下台，表情錯愕。（翻攝自X）

事情是發生在上海舉行的「萬代南夢宮嘉年華2025」，活動邀請許多與動漫相關的歌手、聲優演出，日本歌手大槻真希在舞台上獻唱《航海王》的片尾曲《memories》時，舞台竟然變成全黑，讓台下觀眾一陣傻眼，不知道發生什麼事。沒想到隨後大槻真希竟被工作人員請下台，連她本人都相當震驚，露出目瞪口呆的表情，但最後還是乖乖下台，中斷演出。當然最傻眼的不只是大槻真希，台下中國粉絲更是你看我、我看你，不知所措。

萬代南夢宮嘉年華2025發聲明取消舞台環節。（翻攝自微博）

事後，萬代南夢宮嘉年華2025昨晚透過微博發表聲明，表示：「我們非常遺憾地通知告位，原定於2025年11月29日及2025年11月30日的萬代南夢宮嘉年華2025舞台環節，由於不可抗力因素全部取消，對於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意。」今天凌晨則是宣布兩天活動全部取消，直接停辦了。

