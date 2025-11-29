自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

日本歌手唱一半被斷電下台 中國粉絲也開罵：有毛病啊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕近來中日關係緊張，不少日星在中國舉行的演唱會紛紛取消，天后濱崎步就是受害者之一，不過她是開演前一天被迫中止，而日本歌手大槻真希則是唱到一半被請下台，連台下中國粉絲都傻眼開譙：「直接中止啊，有毛病啊！」

大槻真希唱一半被請下台，表情錯愕。（翻攝自X）大槻真希唱一半被請下台，表情錯愕。（翻攝自X）

事情是發生在上海舉行的「萬代南夢宮嘉年華2025」，活動邀請許多與動漫相關的歌手、聲優演出，日本歌手大槻真希在舞台上獻唱《航海王》的片尾曲《memories》時，舞台竟然變成全黑，讓台下觀眾一陣傻眼，不知道發生什麼事。沒想到隨後大槻真希竟被工作人員請下台，連她本人都相當震驚，露出目瞪口呆的表情，但最後還是乖乖下台，中斷演出。當然最傻眼的不只是大槻真希，台下中國粉絲更是你看我、我看你，不知所措。

萬代南夢宮嘉年華2025發聲明取消舞台環節。（翻攝自微博）萬代南夢宮嘉年華2025發聲明取消舞台環節。（翻攝自微博）

事後，萬代南夢宮嘉年華2025昨晚透過微博發表聲明，表示：「我們非常遺憾地通知告位，原定於2025年11月29日及2025年11月30日的萬代南夢宮嘉年華2025舞台環節，由於不可抗力因素全部取消，對於演出取消給您帶來的不便，我們深表歉意。」今天凌晨則是宣布兩天活動全部取消，直接停辦了。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中