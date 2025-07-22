劉宇寧跨越年齡差談姐弟戀 霸氣擁劉濤入懷中…卻因落枕誤事

劉濤（左）、秦海璐（右）主演《做自己的光》。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉濤、秦海璐、劉宇寧主演的時裝劇《做自己的光》，描繪都市女性自我成長的故事，劇中劉濤與劉宇寧飾演一對跨越年齡與身分差距的「姐弟戀」組合備受矚目，兩人拍攝期間默契十足，笑料不斷。

劉濤（左）、劉宇寧（右）在《做自己的光》大談姐弟戀。（八大電視提供）

有一場擁吻戲原本安排劉宇寧溫柔地上前擁抱對方，劉濤卻希望他展現更有男子氣概的肢體語言，「要那種很突然、很猛烈的感覺。」試戲時，劉宇寧一把將她拉進懷中，劉濤卻突然驚呼：「哎唷！」嚇得他立刻收手，以為弄痛對方；沒想到劉濤笑著解釋：「沒事啦，我只是剛好落枕。」一席話笑翻全場工作人員。

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劉濤在《做自己的光》詮釋情緒戲很有帶入感，贏得觀眾共嗚。（八大電視提供）

劉濤劇中因丈夫捲款失蹤，獨自扛下債務壓力，在婚姻與生活雙重打擊下陷入低潮，也意外結識年下男劉宇寧，兩人展開一段跨越年齡與背景差異的姐弟戀。劇迷對於劉濤戲裡的情緒戲演繹很有共鳴，劉濤表示，角色在一夜之間崩塌，那種無力感其實很真實，她借助這種內心坍塌，但又不得不堅強的狀態去發揮出來；像是戲裡她搧自己巴掌、撞牆，用這種表現讓自己清醒，找回自己去面對現實。

劉宇寧演出《做自己的光》坦言壓力不小。（八大電視提供）

劉宇寧覺得故事裡的角色與自己其實有七成相似，但他可能沒角色那麼善良，「他即使生活困頓，還願意對別人付出善意，我不知道自己能不能做到那樣。」首次出演現代劇，對劉宇寧來說挑戰不小，他說：「我外表看起來張牙舞爪，其實內心很自卑，害怕被人瞧不起。」他也提到，劉濤在某種程度上是推薦他加入劇組的人，「我會擔心如果表現不好，她會不會失望？這些問題常常在我腦海裡打轉」，劉宇寧透露在演出《做自己的光》時，曾向導演請教表演方式，導演就跟他說：「你就把自己直播時輕鬆的樣子拿出來就好。」

劉濤（左）、劉宇寧（右）合作《做自己的光》默契十足，連挑選服裝都會意外穿成情侶裝。（八大電視提供）

拍攝《做自己的光》期間，劉濤與劉宇寧經常在現場一搭一唱，劉宇寧說，大家都知道劉濤是實力派演員，其實她也是專業歌手，歌唱得很好，「現場有時候她唱一句，我就接一句，有時我唱一句，她也會跟著接上來」。

此外，兩人合作默契極佳，劉濤形容劉宇寧很百搭，印象深刻是拍攝兩人對手戲時，因為他們都是自己選戲服，常常不約而同穿著同色系的服裝，甚至在劇情前期角色還沒在一起，就莫名其妙穿著情侶裝。《做自己的光》每週一至五晚間9點在八大戲劇台播出。

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