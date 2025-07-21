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每年吸600萬人體驗 《我的朝聖之路》獲讚「看完就想出發」

張宇嫺／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕感人電影《我的朝聖之路》改編自澳洲導演比爾班奈特的親身經歷，在澳洲上映票房亮眼，榮登年度本土電影票房亞軍，更被譽為「最真實呈現聖雅各朝聖之路體驗的電影」。

《我的朝聖之路》由澳洲國寶級影帝克里斯海伍德主演，獲讚「彷彿走在西班牙陽光普照的道路上」。（海鵬提供）《我的朝聖之路》由澳洲國寶級影帝克里斯海伍德主演，獲讚「彷彿走在西班牙陽光普照的道路上」。（海鵬提供）

電影講述一位性格固執、自我中心的澳洲男子，臨時起意踏上長達800公里的西班牙聖雅各朝聖之路，展開一段深刻改變人生的旅程。導演比爾・班奈特12年前親身走過這段路，不僅個性大變，還將旅程寫成書，獲得亞馬遜超過1500則五星好評，成為朝聖者必讀經典。如今他將這段歷程搬上大銀幕，不僅親自編導，更邀請當年同行朝聖的真實友人回歸演出，並與4位專業演員同台飆戲，真實與戲劇巧妙交融。

導演坦言，當年走上這段路時也曾質疑自己，「為什麼我要這麼做？」但一步步走下來，卻徹底改變了他的人生觀。電影以溫暖節奏描繪出沿途風景與心靈變化，讓觀眾彷彿身歷其境、感受朝聖的力量。有觀眾看完後直呼：「彷彿走在陽光灑落的西班牙山徑上！」

片中由澳洲資深影帝克里斯海伍德飾演比爾，詮釋這段內心掙扎與成長的過程，情感細膩動人。更特別的是，全片22個有台詞角色中，僅4位是專業演員，其餘皆為真實朝聖者，為電影增添濃厚真實感。

《我的朝聖之路》中的「聖雅各朝聖之路」終點在西班牙聖雅各德孔波斯特拉大教堂，每年吸引600萬人徒步行走。（海鵬提供）《我的朝聖之路》中的「聖雅各朝聖之路」終點在西班牙聖雅各德孔波斯特拉大教堂，每年吸引600萬人徒步行走。（海鵬提供）

聖雅各朝聖之路是全球知名的靈性旅程，每年吸引超過600萬人踏上征途，從法國南部出發，終點為西班牙的聖雅各大教堂。電影則從5位朝聖者的視角出發，展現他們在旅途中的冒險、反思與人生醒悟。《澳洲人報》盛讚本片：「看完就想立刻出發！」《我的朝聖之路》將於8月8日在台上映。

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