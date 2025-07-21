樂天三本柱快閃店「營收破200萬」 成明星賽吸金王

三本柱首擔任老闆娘，兩日營業額破兩百萬。（樂天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂天女孩韓籍人氣組合「三本柱」河智媛、廉世彬與禹洙漢，於7月19、20日中華職棒明星賽期間，在台北大巨蛋外野區開設快閃韓食攤位「好厝邊 HASUBEEN」，雖是首次擔任老闆娘角色，仍成功吸引大批粉絲支持，短短兩日共熱賣超過1500份餐點，營業額更突破200萬元，成為場內銷售與人氣雙冠王。

河智媛店長辣露小蠻腰。（樂天提供）

廉世彬拿大聲公指揮隊伍。（樂天提供）

雖然攤位設在外野區，卻從開場即湧入排隊人潮，首日於第四局下完售，第二天更撐不到七局就銷售一空，讓鄰近攤位業者驚呼：「真的超會賺，外野傳奇無誤！」其中主打的「HASUBEEN 套餐組」與限量T-shirt成搶手商品，不僅吃得開心還能帶走收藏紀念，小卡與聯名設計更增添話題性。

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禹洙漢拿招財貓。（樂天提供）

好厝邊工作人員。（樂天提供）

三人分工合作，各司其職，河智媛擔任店長四處支援，廉世彬負責維持動線秩序，禹洙漢則親自出餐、接待粉絲，讓不少人直呼「誠意滿滿」。活動現場也不乏啦啦隊好友力挺，包括崔荷潾、籃籃、Kaho等人都到場支持。快閃兩日，人氣、話題與營收全數爆棚，讓三本柱人氣再創高峰。

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