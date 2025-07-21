李珠珢爆戀情疑手機桌布早露餡 球迷：心碎一地

李珠珢與大5歲的朴秀宗傳出戀情。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢傳出熱戀，今（21日）韓網瘋傳她與大5歲的韓職棒球員朴秀宗（박수종）親密拍貼照，引發外界揣測。

眼尖網友更挖出過去一張活動照片，發現她手機鎖屏，疑似是朴秀宗的童年照，但雙方目前仍未就此發表任何回應。戀情疑雲持續延燒，網路上甚至流出一張男女牽手逛超市的背影照，被指為李珠珢與朴秀宗，雖未被證實，但不少粉絲見狀難掩失落，紛紛留言「女神要被搶走了」、「我已心碎一地」。

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李珠珢的手機桌布，疑似為朴秀宗的童年照。（翻攝自theqoo）

李珠珢自起亞虎隊時期就以亮眼外型及「三振舞」掀起風潮，一舉成為韓國啦啦隊應援的代表人物，洗腦舞蹈更跨越國界風靡全球。今年她不僅加入中職富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」，也在4月重返韓國，加入LG雙子啦啦隊，展開台韓兩地雙棲演出，人氣持續高漲。

韓網瘋傳2人的人生四格情侶照。（翻攝自theqoo）

此外，朴秀宗雖在選秀會上未受青睞，仍靠實力加入韓職培證英雄隊，近年表現穩定，2023年更正式升上一軍，締造首安、首打點等紀錄。2024年球季雖因傷一度下放，但他靠著關鍵安打與速度重回戰線，今年更在6月擊出生涯首轟，證明自己具備長打潛力。面對競爭激烈的球隊陣容，他仍持續爭取上場機會，被視為備受期待的潛力股。

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