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遭控掛VIP逛GD展 關穎不忍發聲：這是鬼故事嗎？

關穎在IG限動發聲自己根本沒去GD展，透露這個月唯一娛樂就是看了一場演唱會。（翻攝自關穎IG）關穎在IG限動發聲自己根本沒去GD展，透露這個月唯一娛樂就是看了一場演唱會。（翻攝自關穎IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕名媛關穎日前現身台北小巨蛋朝聖南韓天王G-Dragon演唱會，激動形容演出不只是演唱會，更像走進一個混亂卻迷人的音樂宇宙，從GD低音登場到彩帶砲炸場，每一幕都讓她震撼不已。

關穎表示從GD身上看見溫柔卻強大氣場，讓年近半百的她感動不已，身為七月壽星，關穎直呼GD演出是「莫名被給了一個大驚喜」，還有機會進到後台親眼見到偶像本人，當下緊張到完全不敢直視他，但GD仍親切地與眾人道別，留下難忘回憶。

然而GD個人展《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》在台北101登場，開幕首日有些混亂，台北101董事長賈永婕還被控拿VIP帶關穎買周邊，她澄清表示：「假消息，是謠言」。

今（21）日是賈永婕51歲生日，關穎PO同框透露彼此有陣子沒碰面，才發現原來對方「又被罵了」，自己也莫名其妙上新聞。對此，她笑虧：「今晚要早點回家喔，不然明天星期一都是妳的版面。」更在限動傻眼表示：「這是鬼故事嗎？」

相關新聞：關穎小巨蛋朝聖GD 後台近距離互動曝

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