孫藝真新作確定了！搭《魷魚遊戲》「最強孕婦」 化身頂尖經紀人

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星孫藝真生子後作品不間斷，今年包括和影帝李炳憲主演的韓片《無可奈何》（暫譯）、和池昌旭合作的新劇《Scandals》，以及今（21）公布的全新影集《Variety》（暫譯），至少3部作品齊發，造福廣大女神粉絲。

孫藝真將在新劇《Variety》飾演強勢娛樂公司代表。（翻攝自X）

Netflix今早正式宣布《Variety》開拍，公開由孫藝真、《魷魚遊戲》曹柔理主演，該劇講述孫藝真飾演韓國頂尖偶像團體的製作人、娛樂公司代表「世恩」，和一名狂熱追星粉絲曹柔理之間的故事，身邊圍繞各色人物交織而成的精彩劇情。

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《Variety》由《假面女郎》導演金容勛執導、編劇，融合感性的美學風格、犯罪等元素，向來以強烈敘事能力受到好評，這次將描繪光鮮亮麗的K-POP娛樂產業背後，形形色色的人性與欲望，孫藝真的角色形同ADOR前代表閔熙珍，作風強勢、毫不退讓。

曹柔理（左起）、導演金容勛、孫藝真將合作新劇《Variety》。（翻攝自X）

韓媒報導，孫藝真飾演的娛樂公司代表擁有卓越企劃能力，為達目標不擇手段，甚至為了和自己一手栽培的偶像團體續約，願意犧牲一切；自在《愛的迫降》演出財閥千金後，孫藝真有望再度展現多層次演出，擄獲觀眾的心。

透過《魷魚遊戲》第二、三季嶄露頭角的「最強孕婦」曹柔理，則在《Variety》化身狂熱粉絲，這次頗具新穎、具存在感的表演，將深刻呈現帶著扭曲愛恨、強烈執著的角色，同樣引發粉絲高度期待；《Variety》將於Netflix上架。

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