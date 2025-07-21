晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

孫藝真新作確定了！搭《魷魚遊戲》「最強孕婦」 化身頂尖經紀人

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星孫藝真生子後作品不間斷，今年包括和影帝李炳憲主演的韓片《無可奈何》（暫譯）、和池昌旭合作的新劇《Scandals》，以及今（21）公布的全新影集《Variety》（暫譯），至少3部作品齊發，造福廣大女神粉絲。

孫藝真將在新劇《Variety》飾演強勢娛樂公司代表。（翻攝自X）孫藝真將在新劇《Variety》飾演強勢娛樂公司代表。（翻攝自X）

Netflix今早正式宣布《Variety》開拍，公開由孫藝真、《魷魚遊戲》曹柔理主演，該劇講述孫藝真飾演韓國頂尖偶像團體的製作人、娛樂公司代表「世恩」，和一名狂熱追星粉絲曹柔理之間的故事，身邊圍繞各色人物交織而成的精彩劇情。

《Variety》由《假面女郎》導演金容勛執導、編劇，融合感性的美學風格、犯罪等元素，向來以強烈敘事能力受到好評，這次將描繪光鮮亮麗的K-POP娛樂產業背後，形形色色的人性與欲望，孫藝真的角色形同ADOR前代表閔熙珍，作風強勢、毫不退讓。

曹柔理（左起）、導演金容勛、孫藝真將合作新劇《Variety》。（翻攝自X）曹柔理（左起）、導演金容勛、孫藝真將合作新劇《Variety》。（翻攝自X）

韓媒報導，孫藝真飾演的娛樂公司代表擁有卓越企劃能力，為達目標不擇手段，甚至為了和自己一手栽培的偶像團體續約，願意犧牲一切；自在《愛的迫降》演出財閥千金後，孫藝真有望再度展現多層次演出，擄獲觀眾的心。

透過《魷魚遊戲》第二、三季嶄露頭角的「最強孕婦」曹柔理，則在《Variety》化身狂熱粉絲，這次頗具新穎、具存在感的表演，將深刻呈現帶著扭曲愛恨、強烈執著的角色，同樣引發粉絲高度期待；《Variety》將於Netflix上架。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中