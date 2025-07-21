盤點《母胎單身》6大撞臉嘉賓 網認證：激似具惠善、鄧紫棋

《母胎單身戀愛大作戰》盧載尹（左起）、姜志受、李陶、李承燦都有明星臉。（翻攝自Netflix）

〔記者鍾志均／專題報導〕韓綜《母胎單身戀愛大作戰》有別於常見的戀愛節目，12位素人男女來賓在「戀愛課題」上交白卷，NG互動令觀眾津津樂道；當中有不少「明星臉」獲台韓網友共鳴，包括激似女星具惠善、鄧紫棋等人獲得不少討論；以下盤點6名來賓，大家一起來看看究竟有多少明星相似度。

1.盧載尹，撞臉：韓星呂珍九、任時完

《母胎單身戀愛大作戰》盧載尹撞臉呂珍九。（翻攝自Netflix、X）

相似度：★★★★

「母單男」盧載尹身為3D設計師，工作形象專業，卻在「與人相處」這點頻頻卡關，甚至在節目中因「太直白」、「活在自己世界中」惹怒女來賓志軟，他因為自責，一度陷入苦惱，甚至不小心在節目中落下男兒淚，讓觀眾好氣又心疼；載尹內向害羞的個性讓他很難和女性相處，不過在第一印象中，他因神似呂珍九、任時完，獲得不少女性青睞。

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2.姜志受，撞臉：具惠善

《母胎單身戀愛大作戰》姜志受撞臉具惠善。（翻攝自Netflix、X）

相似度：★★★★★

姜志受在受訪時，曾分享不習慣和男性相處，坦言自己是「宅女」，甚至可以待在家中一個月都沒問題，最後她鼓起勇氣決定上節目追愛。姜志受有著白皙、頗具仙氣的臉蛋，被網友樂稱神似「具惠善」，而她的真實職業是名芭蕾舞導師，氣質優雅，說話親切有禮，不愛嘮叨不停的男人，是節目中頗受歡迎的女來賓之一。

3.李陶，撞臉：歌手鄧紫棋

《母胎單身戀愛大作戰》李陶撞臉鄧紫棋。（翻攝自Netflix、X）

相似度：★★★★★

李陶打扮甜美可愛，留著一頭粉紅長髮，笑容甜美煞到男來賓河廷穆，對她一往情深，至今非她不可；網友對她長相評斷像極了香港歌手鄧紫棋，兩人外貌都屬美豔亮眼，且全身散發陽光特質，十分受男性喜愛。目前是地理講師的李陶，擁有滿腦子的地理知識，真實不做作的模樣圈粉，不過在第六集結尾疑似抱頭痛哭，令不少觀眾覺得心疼。

4.金汝明，撞臉：徐佳瑩、金世正

《母胎單身戀愛大作戰》金汝明撞臉徐佳瑩。（翻攝自Netflix、X）

相似度：★★★★

「大學生」金汝明擁有超甜笑容，最初讓載尹不敢直視，繼鄧紫棋後，有網友認為她笑起來也像金曲歌后徐佳瑩、韓星金世正，都屬靈動可愛的類型。汝明說話有溫度，在「撩男」功力上其實頗有一手，不過她和李陶一樣「撞菜」，都喜歡廷穆，有網友對她評價兩極，有人認為她可愛討喜，翻白眼的樣子不做作，但也有人說她心機重，會為了喜歡對象會不擇手段。

5.李承燦，撞臉：黃靖倫

《母胎單身戀愛大作戰》李承燦撞臉黃靖倫。（翻攝自Netflix、X）

相似度：★★★

李承燦真實職業為「外科醫生」，不過他原本的打扮非常前衛，不按牌理出牌，甚至染上一頭金髮，不像傳統醫生的樣子，甚至被粉絲說很像許久未見的歌手黃靖倫；李承燦表現沉穩，曾談過100天左右的戀愛，本來是中途加入，意圖打破規則的男來賓，然而後期鏡頭相對有些少，不確定是否為後來的節目帶來何種變化。

6.朴志軟，撞臉：《蠟筆小新》松坂老師

《母胎單身戀愛大作戰》朴志軟撞臉《蠟筆小新》松坂老師。（翻攝自Netflix、X）

相似度：★★★★

朴志軟過去身邊幾乎只有女性朋友，包括國中、高中、大學都是女校，加上同年遭到父親不合理對待，讓她對男性產生不好印象，感情路坎坷；網友表示她的眼睛很有特色，還有人不自覺連結到《蠟筆小新》中的松坂老師，只能說網友天馬行空的想像令人莞爾，節目中她雖然外型並不算最亮眼，不過真誠態度讓節目粉絲都希望她能找到自己的真命天子。

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