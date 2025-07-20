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娛樂 最新消息

JIAHN來台快閃！R1AN想當許光漢 見8年前舊照急喊「我沒整形」

R1AN（左）、JIAHN承諾會盡快再來台灣。（Fu Entertainment提供）R1AN（左）、JIAHN承諾會盡快再來台灣。（Fu Entertainment提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星JIAHN、R1AN昨天（19日）在信義區舉行快閃活動，吸引許多粉絲、民眾駐足。兩人今天受訪，回想起一個小時的演出，直呼「體感只有1分鐘」，如果可以希望能夠連續表演兩天。

R1AN現身信義區進行快閃表演。（Fu Entertainment提供）R1AN現身信義區進行快閃表演。（Fu Entertainment提供）

JIANHN獻出好歌喉。（Fu Entertainment提供）JIANHN獻出好歌喉。（Fu Entertainment提供）

JIAHN、R1AN是演藝圈的好朋友，兩人上次來台都已經是7、8年前，見到許多台灣粉絲不離不棄支持他們，他們都十分感動。JIAHN表示，「我是相隔7年來台灣，有台灣粉絲私訊希望我們再來，我昨天看到他們都來了，我記得他們的臉，我看著他們唱歌，真的差點哭出來。」R1AN更透露在現場看到有人拿著8年前的小卡來支持，讓他有點害羞，因為以前可愛多了，現在的自己更加有男人味，更搞笑強調「雖然變很多，可是不是整形喔」。

JIAHN喜歡周杰倫鬥琴的橋段，因此學鋼琴，卻又放棄了。（Fu Entertainment提供）JIAHN喜歡周杰倫鬥琴的橋段，因此學鋼琴，卻又放棄了。（Fu Entertainment提供）

他們對台灣娛樂文化也頗有研究，JIAHN因為看了《不能說的·秘密》開始學鋼琴，大讚鬥琴的部分實在太精彩、太好看了，大概十刷有，但後來因為實在太難了，手部沒那麼靈活，結果學了2個月就放棄了，決定努力唱歌就好。

R1AN被讚許光漢帥多了，十分害羞。（Fu Entertainment提供）R1AN被讚許光漢帥多了，十分害羞。（Fu Entertainment提供）

R1AN則是很欣賞許光漢，從《想見你》到《無路可走：輪盤賭》都看了，笑說希望能長得像許光漢，記者稱讚他比許光漢還要帥，他也謙虛表示，許光漢有很多不同的魅力，自己想向他看齊。另外，他也十分欣賞高爾宣，平常就會聽他的歌曲，這次與閻奕格時，中間高爾宣饒舌的部分由他演唱，他從吃飯到洗澡都在練習，笑說就像念經一般，希望能唱出正確的發音，才是對當地的禮貌。

最後，JIAHN強調他一定會說到做到，盡快再來見粉絲；R1AN則感性表示，會一直堅持音樂歌手之路，都是因為有粉絲的加油，「這麼久沒來台灣，對粉絲有點抱歉，可是我昨天看到他們都很開心，我會更加常來台灣，也會多多接觸中文歌，有機會唱給大家聽。」

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