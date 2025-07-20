《母胎單身》清醒女王名言引共鳴 「男人可自己選擇」被讚爆

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國戀綜《母胎單身戀愛大作戰》熱度攀升，近日佔據Netflix台灣本日節目第一、二名，女出演者「珉鴻」最新名言被網友讚爆，她暖心表示「父母、孩子都是不能自己選擇，唯獨男人至少是我可以選擇。」道出女性毋須為愛犧牲的心境。

珉鴻個性直率，說出戀愛金句人氣攀升。（翻攝自Netflix）

珉鴻最初因為說話直率，被不少觀眾當成「反派角色」、「怪人」，不過隨著節目播出至今第六集，她的直率個性反映在「照顧人」的面向上，包括發現載尹神情不對，立刻化身「大姐姐」安慰對方，暖心給建議，人氣緩緩上升。

請繼續往下閱讀...

珉鴻表示，「如果覺得男方不合適那就不是對的人，即使現在很想談戀愛，也不要硬生生勉強自己，改變成迎合對方的模樣」，一席話吸引網友狂讚，直呼她說話很有魅力，「勉強的戀愛不是好事」，甚至有人封她是節目中的「人間清醒女王」。

珉鴻個性直率，說出戀愛金句人氣攀升。（翻攝自Netflix）

雖然目前珉鴻在許多約會環節總是落單，但網友暖心留言，「總有一天會有欣賞你的人在身邊，活出自我完全沒問題」、「現在是百分百靠自己的選擇，必須慎重考慮對象」、「大家談戀愛是為了讓自己幸福，不是只為讓別人幸福」、「說得太對了，千萬不要隨便和任何人交往，人生可能會被搞砸。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法