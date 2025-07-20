晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）浪花男子「演唱會影像」初登場奪冠 4人跨團友情超吸睛

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕浪花男子的最新音樂影像作品《浪花男子2024巡迴演唱會 '+Alpha'》在「Oricon公信榜DVD週榜」和「Oricon公信榜Blu-ray Disc（以下BD）週榜」裡，雙雙初登場即獲第一名，人氣超旺。

浪花男子推出最新演唱會影音作品。（avex taiwan提供）浪花男子推出最新演唱會影音作品。（avex taiwan提供）

該作品以2024年發行的第三張專輯《+Alpha》為主題，收錄自2024年6月底至10月舉辦的體育館巡迴演唱會《浪花男子2024巡迴演唱會 '+Alpha'》之影像內容，其中收錄8月13日神奈川・橫濱體育館公演的演出實況，包括專輯主打歌《Alpha》和《初心LOVE》等精彩表演。

最近忙專輯、最新巡迴演唱會宣傳及彩排的浪花男子，其中道枝駿佑與藤原丈一郎，攜手Travis Japan的宮近海斗與七五三掛龍也，近日合作拍攝的舞蹈影片在兩團官方SNS帳號同步公開，引發粉絲們的熱烈討論。

四人以浪花男子於7月2日在日本發行的新專輯《BON BON VOYAGE》中的《YUUWAKU DANCE》為背景小跳了一段舞蹈，展現了其跨團友情，吸引粉絲目光。《浪花男子2024巡迴演唱會 '+Alpha'》台壓版發行中。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中