（影）浪花男子「演唱會影像」初登場奪冠 4人跨團友情超吸睛

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕浪花男子的最新音樂影像作品《浪花男子2024巡迴演唱會 '+Alpha'》在「Oricon公信榜DVD週榜」和「Oricon公信榜Blu-ray Disc（以下BD）週榜」裡，雙雙初登場即獲第一名，人氣超旺。

浪花男子推出最新演唱會影音作品。（avex taiwan提供）

該作品以2024年發行的第三張專輯《+Alpha》為主題，收錄自2024年6月底至10月舉辦的體育館巡迴演唱會《浪花男子2024巡迴演唱會 '+Alpha'》之影像內容，其中收錄8月13日神奈川・橫濱體育館公演的演出實況，包括專輯主打歌《Alpha》和《初心LOVE》等精彩表演。

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最近忙專輯、最新巡迴演唱會宣傳及彩排的浪花男子，其中道枝駿佑與藤原丈一郎，攜手Travis Japan的宮近海斗與七五三掛龍也，近日合作拍攝的舞蹈影片在兩團官方SNS帳號同步公開，引發粉絲們的熱烈討論。

四人以浪花男子於7月2日在日本發行的新專輯《BON BON VOYAGE》中的《YUUWAKU DANCE》為背景小跳了一段舞蹈，展現了其跨團友情，吸引粉絲目光。《浪花男子2024巡迴演唱會 '+Alpha'》台壓版發行中。

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