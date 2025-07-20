太敢吃！謝霆鋒《一飯封神》硬啃「全蟲薄餅」噁心指數爆表

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕謝霆鋒主持騰訊烹飪節目《一飯封神》近來成為熱門話題，由於該節目和韓國爆紅的《黑白大廚：料理階級》實在太像，引發網友熱議，粉絲更揪出謝霆鋒在節目中硬啃「全蟲爆漿薄餅」，讓人看了捏把冷汗，直呼「難道不是被整了嗎？」

謝霆鋒主持《一飯封神》被封「港版安成宰」。（翻攝自微博）

《一飯封神》從比賽形式、場景等，和《黑白大廚》極度相似，包括100位廚師分成黑白兩組，謝霆鋒被指出是「韓版安成宰」化身，另外包括蔡卓妍及陳妍希都有擔任嘉賓，炒熱節目熱度。

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謝霆鋒過去就在《12道鋒味》化身暖男主廚，主持《一飯封神》顯然並不困難，只見他一口氣狂試20多道菜色，當中不乏「令人驚喜又驚訝」的料理，包括由竹蟲、蠶蛹、蜂蛹做成的「全蟲薄餅」，讓謝霆鋒立馬成為「神農嘗百草」的角色，讓網友急忙勸他三思。

謝霆鋒在節目中啃下「全蟲爆漿薄餅」，獲讚勇氣十足。（翻攝自微博）

據知，廚師更透露「全蟲薄餅」加入黑色螞蟻蛋，讓謝霆鋒深吸一口氣，直說吃過蠍子，但從沒想過能把「蟲子」放在餅皮上面，最後他仍一口將薄餅塞入口中，更評說「有高蛋白質，很不錯」，獲網友大讚勇氣十足。

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