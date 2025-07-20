遭疑謊報假奶！愛莉莎莎鏡頭前脫衣自證「A罩杯」

愛莉莎莎脫衣回應假奶風波，親揭罩杯真相。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕人氣YouTuber愛莉莎莎日前為內衣業配拍片時，自爆「其實我是A罩杯」，沒想到卻引來部分網友質疑她謊報尺碼，留言狂酸影片與照片不符實際。對此，她今（20日）直接拍片回應，霸氣脫衣展示真實身材，親自說明罩杯變化原因。

愛莉莎莎表示，既然大家都這麼有興趣，那就讓大家「看看我真正的size」，隨後她脫下身上的白色上衣，一邊介紹兩套內衣款式，也順勢進行宣傳，不藏不躲的應對，讓粉絲大讚她是行銷天才。

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愛莉莎莎親上火線回應假奶質疑，被讚行銷天才。（翻攝自IG）

除了秀身材，她也在影片中解釋罩杯縮水的原因，提到近來因為頻繁做瑜珈、穿運動內衣，加上長期吃素，讓胸型自然變小，還幽默補上一句「可憐吶」。其實，這已經不是她第一次回應相關質疑，過去她就透露自己的罩杯一直都在A到C之間浮動，「有攝取蛋白質、把胸型養好時，就是C罩杯，已經這樣來來去去好幾次了」。

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