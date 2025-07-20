大咖天后颱風夜照唱！最後突改心意 嗨喊「不想回家」

林憶蓮澳門開唱首場遇到颱風。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕林憶蓮「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會澳門站首場昨晚登場，儘管颱風「韋帕」逼近，仍無阻樂迷熱情，全場爆滿。林憶蓮以極具穿透力的嗓音演繹多首經典曲，配合創新的舞台設計，加上澳門站是巡演中唯一室內場館，超近距離的座位安排讓觀眾更能感受演出魅力。林憶蓮希望帶來一次「reset」，為大家打氣。

演唱會一開始，林憶蓮以《一呼一吸》、《柿子》、《天大地大》等快歌熱舞揭開序幕。隨後深情演繹《至少還有你》時，全場觀眾大合唱，場面動人。

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林憶蓮開唱舞台充滿巧思，尤其是配合《傾斜》一曲的傾斜式舞台。（索尼提供）

「迴響 Resonance」舞台設計極具心思，當中最引人注目的是配合《傾斜》一曲的傾斜式舞台，林憶蓮與dancer們在近30度的斜台上又唱又跳；《遠走高飛》一曲則坐在風帆的船頭上，邊唱邊與台邊觀眾席上樂迷揮手。

林憶蓮獻唱《遠走高飛》一曲時坐在風帆的船頭上。（索尼提供）

林憶蓮至演唱會尾聲才在台上分享心聲。林憶蓮希望透過歌曲，為大家帶來勇氣與力量，說：「大家好嗎？其實有好多想講，但都放在歌曲裡面了。其實每一晚的演出，對我來說，每一晚都好難忘，希望你們在歌曲裏面，都會有你們的回憶、你們的成長。」

昨晚澳門站是「迴響」巡演的第十六站，即使氣象局預告午夜有颱風，觀眾仍然無懼風雨，完場後更兩度要求Encore，成功打動林憶蓮，成為首站有二次Encore福利。

林憶蓮澳門開唱首場遇到颱風。（索尼提供）

林憶蓮感動地說：「多謝大家！今晚可能會唱到天光？哈哈！不是有颱風嗎？大家今晚不想回家了嗎？我聽到有人好大聲喊《微涼》，我覺得今晚又打風又落雨，大家這麼辛苦來到這裡，本來rundown安排是唱其他歌，…..你們先等等！」詢問演唱會監製倫永亮意見，商量後即拍板加唱《微涼》，以報答樂迷風雨中仍堅持到場支持。

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