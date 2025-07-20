連晨翔「感情觀開放」男女通撩 新婚劉品言放閃彈：只愛老婆

連晨翔在《就算一個人也可以好好的吃飯2》飾演感情觀開放的高人氣作家。（公視+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕連晨翔加入公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》，飾演帥痞感十足的人氣作家「葛利路」，在劇中不論男女都撩、魅力滿分。李玲葦飾演的艾蜜莉是他的書迷之一，兩人因民宿巧遇展開一段有趣又曖昧的故事線，連晨翔笑言現實中面對感情的方式與角色剛好相反，笑言無法像劇中人一樣到處尋愛，「我是比較會隱藏自己感情的人。」新婚的他也大方放閃回答：「那現在也結婚啦，所以就好好愛老婆就好了！」

連晨翔（左）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》大撩李玲葦。（公視+提供）

另一大亮點則是由初孟軒與徐鈞浩組成的「尼泥CP」，初孟軒飾演內斂理性的布朗尼，徐鈞浩詮釋情緒外放的紅豆泥，兩人首度合作出演一對性格迥異的同志夫夫，幸好現場拍攝時默契十足，徐鈞浩表示：「我們在第一天碰面時就有針對兩個角色的個性差異跟互補提出討論，很快就找到相處的模式了。」

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胡宇威（右）、李玲葦在《就算一個人也可以好好的吃飯2》終於相遇，兩人各自的感情線備受關注。（公視+提供）

胡宇威演出「煮飯男友」湯瑪士，本季除了持續端出料理療癒人心，並遇上飾演老同學的廖苡喬，意外帶來「前女友」姚以緹的回歸。廖苡喬飾演的「瑜姐」和胡宇威在民宿重逢展開全新火花，她透露，雖然兩人在第一季沒有對手戲，只在記者會上碰過面，但這次從戲裡到戲外都因「料理」展開互動，胡宇威在梳化時就主動開啟話題，「他非常親切，也很喜歡做菜，我們就從彼此最近煮過什麼好吃的、用了哪些秘方開始聊起來」，她也笑說：「聊美食真的是一種很快熟的方法，也很開心這次能夠真的一起合作。」

姚以緹在《就算一個人也可以好好的吃飯2》飾演胡宇威的「魔王級前女友」。（公視+提供）

李玲葦此次在《就算一個人也可以好好的吃飯2》不只與4位高顏值男星有深刻對手戲，她更喜歡身處於自然環境的拍攝場景，感動的說：「劇組找的場景真的好美，每天梳化時面對的就是綠油油的稻田和高山，在大自然中拍戲非常舒服。」

胡宇威（右）在《就算一個人也可以好好的吃飯2》終於和李玲葦同桌吃飯。（公視+提供）

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》預計於年末播出，集結料理、民宿與多元情感於一體，期待能在不同風味的人際交流中療癒每一種孤單的心。

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