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揭台灣「不友善一面」！外國網紅點名詐騙、路怒症、立院鬧劇 網友全認了

YouTuber英國叔叔揭台灣不友善的一面。（翻攝YouTube）YouTuber英國叔叔揭台灣不友善的一面。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕長期定居台灣的外國YouTuber「英國叔叔」近日發布一支名為「很壞的台灣人？？」的影片，引發廣大關注與討論。他表示，台灣在人們心中總是與「友善、安全」畫上等號，但他想提醒大家，台灣和世界上多數國家一樣，也存在社會問題與不友善的人，希望外國旅客或移民者能更加警覺，避免掉以輕心。

英國叔叔提到台灣詐騙猖獗。（翻攝YouTube）英國叔叔提到台灣詐騙猖獗。（翻攝YouTube）

>>投資詐騙層出不窮
他提到台灣詐騙案頻傳，他以台中豐原五口命案為例，指出詐騙受害者走上絕路的悲劇。他引述統計指出，光是2025年5月，就發生將近千起詐騙案件，涉案金額高達2.6億台幣，其中以投資詐騙最常見，而2024年詐騙金額更高達2395億台幣在亞洲13個國家中排名第四

>>老人虐待問題
根據他查詢的資料，2018至2022年間，台灣老人虐待案件每年成長約30%，其中超過55%的施暴者是直系親屬。他認為，與西方國家將長輩送入安養機構的習慣不同，台灣長輩多與子女同住，壓力更大，也較容易引發家庭暴力。他強調，這不是台灣獨有的問題，但值得正視。

英國叔叔提到台灣立法院亂象。（翻攝YouTube）英國叔叔提到台灣立法院亂象。（翻攝YouTube）

>>議會鬧劇：丟內臟事件令人震驚
他回顧2020年立法院曾因萊豬爭議爆發衝突，國民黨立委在議場內丟出豬內臟抗議，當時更引起國際媒體報導。這樣的行為在國外看來既震驚又難以理解，也顯示出政治對立下的不理性行為。

>>路怒症：駕駛情緒轉變大
他舉出三峽老翁駕駛失控釀成三死的車禍為例。許多台灣人在日常生活中相當有禮貌，但一旦上了駕駛座，脾氣卻變得暴躁。

影片曝光後，底下留言湧入許多台灣網友認同：「這才是真實的台灣」、「怎麼可能所有人都善良」、「台灣就像其他國家一樣，也有壞人」、「希望大家保持善良也要懂得保護自己」。

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