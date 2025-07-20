台師大抽血案》核心人物道歉 丁寧：別以為可以隻手遮天

周台英教練昨在記者會數度鞠躬致歉，強調「絕對是教練的錯」。（記者方賓照攝）

〔記者林南谷／台北報導〕台師大爆發女足教練周台英以扣學分威脅球員配合研究抽血，教評會只做出不予晉薪等懲處而未解聘，引發社會譁然。台師大校長吳正己、涉案教練周台英計畫主持人陳忠慶19日向受害學生道歉。

今（20）日凌晨3時，藝人丁寧以「不要變成那種我們瞧不起的大人」為題在臉書發文，對於身為運動員，丁寧透露自己打了8年的球，2位教練說是她的再生父母也不為過。發文中，丁寧細數2位教練為人。

請繼續往下閱讀...

「我國二開始練球，為了躲避朝會，我球打得不好，書也唸得2266，國中要畢業時，我也不知道要怎麼辦，父母忙著在外地工作還債誰顧得了我」，丁寧說，教練覺得無論你有沒有興趣打球，跟著球隊升學也是一種選擇，球隊單純，至少能高中畢業。

丁寧年輕時曾打了8年的球。（翻攝自丁寧臉書）

而丁寧高中教練，雖然說她球打得不好，但教練總是很努力幫他們繼續升學，「高中三年我幾乎沒有下場比賽過，我是個專業的板凳球員，但是教練還是把名額保留給我，讓我順利地進入台灣體育大學就讀三專部。」

2位教練一生淡泊名利讓丁寧了解到，人的一生如此短暫，但你留下來的光亮永遠不會抹滅，「同樣地，你的作為如果違背上天給你的天賦，這個天賦帶你登上了天，但，你在自以為是的天上為所欲為，忘了你有多大的成就就是要做多大的付出，你不僅對不起你的天賦，也對不起一路栽培你的人。最終，晚節不保。」

丁寧表示，她永遠相信能力越強責任越大，而不是地位越高越懂得踐踏別人往上走，「希望我們都不要辜負老天爺給我們的才華，這些才華不是要讓你私人專用，是要透過你造福更多人，但是如果你沒有這麼做，我相信你要付出代價超過你的想像。」她說，欠的都是要還的，而且是加倍奉還，無一例外，「別以為你大到可以隻手遮天，這天有多大，你不會知道的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法