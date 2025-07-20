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娛樂 最新消息

「蹭」什麼時候流行？ Makiyo要大家別想那麼多

上個月12日，Makiyo才剛歡度40歲生日。（翻攝自Makiyo臉書）上個月12日，Makiyo才剛歡度40歲生日。（翻攝自Makiyo臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕上個月12日，「Makiyo」川島茉樹代歡度40歲生日，發文祝自己生日快樂，並說生日願望就是親愛的朋友們一輩子正能量，沒煩惱，她說：「正能量是可以改變你人生！順利平安健康快樂！所以拜託正能量落在每一位的身上，負能量走開！也不流行了。」

Makiyo前天再發文表示，很想要一個問題：「蹭」是什麼時候流行的？她表示自己從來都不會去管人家，你們要跟誰當朋友然後在FB、IG、抖音po文而已不是嗎？難道以後大家都不要拍照？也不要再玩？也不用交流？你們說什麼都是蹭。

她真心希望大家心裡面可以寬大一點，「難道我就不能跟大家說我今天去看誰的演唱會？所以我今天做了什麼事情我也不能說？或者是我今天認識新朋友？我再跟你們說『蹭』，就是你們想說的羨慕嫉妒恨開始的吧，羨慕嫉妒恨我覺得這個比較可愛。」

Makiyo最後希望，大家都不要想那麼多，開心一點。

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