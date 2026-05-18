冥王星逆行也不怕 五月下旬4星座運勢看俏

五月下旬有4個星座將在職場上大放光明。（資料照，新北市客家局提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕眼看著五月開始進入下旬，除了天氣轉為多雨之外，12星座也迎來了轉機，整體發展愈來愈好。命理學家表示，2026年5月下旬，星象逐漸從務實的金牛座，轉向活躍的雙子座能量，加上冥王星逆行，可使人反思，並引發出調整生活的動力。其中有4星座被點名運氣佳，快看看有沒有你的星座？

☆金牛座

金牛座的事業運在五月下旬表現亮眼，過去長期累積的努力終於被長官看見了，穩健踏實的工作態度更得到高度肯定，確認了金牛在團隊的不可替代性。機會來臨時，金牛座可適度展現自信，不要表現出畏首畏尾的態度，讓自己被看見，對未來職涯有很大幫助。

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☆獅子座

充滿個人魅力與專業能力的獅子座，最近在對外事務表現特別好，有助吸引外部資源。能力強大的獅子座也有機會獲得貴人認可，進一步拓展事業版圖。部分獅子座也會透過各類交流場合，為後續鋪好金光大道。

☆射手座

射手座近期對於職涯陷入思考，對現況逐漸產生種種不滿，此時可透過跨領域交流或者接觸不同公司，進而得到不同觀點，釐清自己未來的職涯道路。部分射手座將遇上貴人，提供自身經驗讓你吸收到新資訊，有住突破框架，帶來全新可能性。

☆雙魚座

人際互動表現穩定的雙魚座，過去累積的良好人脈在此時發揮作用。工作上遇到壓力或者突發狀況，將有貴人提供支援，協助你順利完成任務。工作上的合作氛圍好，團體力量有效率發揮，成功整合資源，並維持良好溝通，讓合作更愉快，有助鞏固地位。

☆民俗說法僅供參考☆

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