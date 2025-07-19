台灣GD展被罵翻！張菲愛媳日本「免排＋送小卡」網友看傻羨慕死

翁馨儀一家四口日本旅遊之際還能輕鬆逛GD展。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓國天王「GD」G-DRAGON近日在台北101舉辦個展《Ubermensch》引爆熱潮，卻因周邊備貨少、動線混亂、排隊時間過長等因素引發粉絲們抱怨連連。不過，張菲嫩媳翁馨儀今（19日）釋出在日本「0排隊看完GD展」的全家福照片，直言「全程都沒排到隊」，不僅買齊幾乎所有周邊，還獲贈小卡，意外閃瞎台灣粉絲，被喊「太羨慕了啦！」

翁馨儀與張菲次子張少懷2013年奉女成婚，婚後育有一雙兒女「櫻桃」與「栗子」，並於2023年成功在東京置產。這次全家赴日旅遊，正巧碰上GD展在東京舉行，一家四口一同追星看展，她還被小孩吐嘈「打扮太認真」，她笑回「這不是理所當然的嗎？」，她透露除了熱門的「power帽」售完，其餘周邊商品都有貨，讓一票台灣粉絲超級羨慕。

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不只順利入場還買齊周邊，翁馨儀也提醒粉絲，「線上購票入場需核對護照姓名」的注意事項，還笑說，「東京GD展很好拍、很好買。」許多粉絲及網友看完都相當傻眼，紛紛表示，「羨慕死我了」、「比在台灣看展舒服太多」、「早知道去一趟日本，順便旅行還不用受氣！」GD展台北場抱怨聲不斷，對比東京場的輕鬆愉快經驗，讓許多人考慮直飛日本追偶像。

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