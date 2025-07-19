明星賽登場！樂天三本柱擺攤當闆娘 河智媛霸氣喊：給我錢！

樂天三本柱河智媛、廉世彬與禹洙漢首度化身老闆娘。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓籍樂天三本柱河智媛、廉世彬與禹洙漢首度化身老闆娘，19、20日於中華職棒明星賽登場的台北大巨蛋開設限定快閃店，帶來滿滿誠意與熱情。從料理、設計到攤位營運，三人親力親為，用最真實的模樣陪球迷度過這場別開生面的應援盛會。

三人各司其職，分工有序卻不失趣味。河智媛身兼店長，「需要幫忙、人手不足的地方就會過去，剛剛就在幫忙擦碗」，忙得不亦樂乎。攤位前，河店長即興唱跳炒熱氣氛，完全不輸舞台上的光彩。廉世彬負責現場排隊秩序，親手寫了提示板，「只花五分鐘就完成了！」她自豪地說。禹洙漢則站在內場協助裝餐、接待客人，展現親切笑容，讓粉絲感受到滿滿溫度。

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首次開店超興奮，三人試吃完自家套餐後異口同聲驚呼「好吃！」，談到是否學了中文與粉絲互動？廉世彬笑說：「排隊、小心、借過」，禹洙漢則親切喊出「歡迎光臨、謝謝光臨」，而河智媛一如既往展現幽默感，霸氣喊出：「給我錢！」現場笑聲連連。

開幕首日準備600份餐點，下午一點開放民眾入場，不少粉絲立刻狂奔衝向攤位，讓世彬趕緊拿出大聲公高喊：「不要跑步！不要跑步！」提醒大家注意安全。對於銷售速度，廉世彬預估「五局結束就會賣完」，禹洙漢也信心滿滿地附和：「沒問題的，相信很快就會賣完！」

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