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周渝民、喻虹淵遭詐3447萬！「女業務話術誆騙」遭重判

周渝民（右）、喻虹淵夫妻遭女保經誆詐3447萬。（翻攝自臉書）周渝民（右）、喻虹淵夫妻遭女保經誆詐3447萬。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕F4「仔仔」周渝民與老婆喻虹淵遭信任背叛！夫妻倆委託一名女保險經紀人購買高達6年期的儲蓄型保單，每年要繳684萬元保費，總金額逾4000萬，卻慘被業務員馮瑤華利用「轉帳易被查稅」等話術誘騙改繳現金，結果3447萬元血汗錢全遭侵吞。該名女業務已遭判刑2年8月，如今判決結果出爐。

喻虹淵2018年在保險經紀人馮瑤華推銷下，由周渝民出面簽下遠雄人壽的6年期儲蓄型保單，並約定每期以自動扣款方式支付684萬元。不料，繳完首期後，馮瑤華謊稱「大額轉帳易被查稅」，慫恿喻虹淵以現金繳交第2期保費1369萬元。直到2021年收到遠雄催繳通知，馮瑤華仍以「帳務出錯」拖延，甚至繼續詐走第4期保費，直到喻虹淵發現累積欠繳長達5年，才與周渝民震怒提告。

法院認定，馮瑤華涉4項詐欺取財罪，刑事部分已判2年8個月定讞；民事判決昨（18日）也一併出爐，馮瑤華與公勝保經公司及主管須連帶賠償2063萬8995元。消息一出，引發外界議論「儲蓄險危機」與「圈內理財亂象」，即便是明星也可能被敲詐誆騙，導致一生努力賺來的老本，也可能在一夕之間血本無歸。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

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