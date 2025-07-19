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王嘉爾新專輯「早洩」 深夜得知傻眼：我自己都不知道

王嘉爾暌違3年推出新專輯，講述如何接納自己的光明與黑暗。（TEAMWANG提供）王嘉爾暌違3年推出新專輯，講述如何接納自己的光明與黑暗。（TEAMWANG提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕韓團Got7香港籍成員王嘉爾暌違3年推出個人專輯《MAGICMAN 2》，原預計昨（18日）中午12點上線，沒想到凌晨2點多竟「早洩」，悄悄出現在各大音樂平台，官方微博也發文：「來了！」正當粉絲以為是深夜驚喜時，王嘉爾卻在貼文下方留言：「現在才知道，專輯已經出了，我自己都不知道，蠻崩潰的，就這樣了，我沒什麼可再說的了，謝謝你們。」字裡行間透出無奈。

王嘉爾坦言，歌曲提前上架是內部問題：「對我來說，這樣的專輯，就這樣在我不知情的情況下發布了，我內心也告訴自己，不知道什麼時候還能再寫出一張這樣的專輯，也有點覺得未必還能寫出如此私人的作品。」

王嘉爾去年閉關休息期間，創作出一張完全遵循內心、向聽眾分享所有點滴的專輯。（TEAMWANG提供）王嘉爾去年閉關休息期間，創作出一張完全遵循內心、向聽眾分享所有點滴的專輯。（TEAMWANG提供）

《MAGICMAN 2》是王嘉爾出道至今最個人化、最完整的音樂作品，他全程參與製作，直接而真實地表達自我。新專輯延續上一張《MAGICMAN》的創作角色概念，這個角色不再是隱藏情緒的一個面具，而是一次徹底剖析真我，繼而重新出發的過程。王嘉爾表示：「當初我創造《MAGICMAN》，是為了藏起自己最黑暗的情緒。 去年閉關休息期間，我創作了一張完全遵循內心、向聽眾分享所有點滴的唱片，是我第一次將屬於自己的故事和日記變成音樂。而這張專輯《MAGICMAN 2》，就是關於我如何接納自己的光明與黑暗。」

王嘉爾第一次將屬於自己的故事和日記變成音樂。（TEAMWANG提供）王嘉爾第一次將屬於自己的故事和日記變成音樂。（TEAMWANG提供）

《Made Me A Man》的MV也同步上線。這首歌於編曲上更簡約，歌詞真摯直接，呼應整張專輯的情緒主線。王嘉爾說道：「《Made Me A Man》就是整張專輯的總結曲，是《MAGICMAN》階段的最終章。過去發生的一切，不論好壞，都造就了今日的我。當我接受一切，就能繼續前行。MAGICMAN這個角色最終回歸成為我自己。」 MV以視覺效果呈現了王嘉爾自我反思的旅程，從最初的混亂與孤獨，到最後的平靜與清晰。

《MAGICMAN 2》預熱期間，王嘉爾的全球影響力持續擴大。首支單曲《High Alone》在全球22個國家不同地區登上排行榜第一名；隨後推出的《GBAD》在網上超過3200萬次觀看率，並引發全球網友二創，進一步證明王嘉爾在國際樂壇的影響力不斷上升。

王嘉爾暌違3年推出新專輯，講述如何接納自己的光明與黑暗。（TEAMWANG提供）王嘉爾暌違3年推出新專輯，講述如何接納自己的光明與黑暗。（TEAMWANG提供）

《MAGICMAN 2》預熱期間，王嘉爾的全球影響力持續擴大。首支單曲《High Alone》在全球22個國家不同地區登上Apple Music排行榜第一名，隨後推出的《GBAD》在YouTube擁有3200萬次觀看數，引起大批網友二創。

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