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娛樂 電視

天心認了！婚後「演一下好太太」 進廚房全靠「情趣」撐場

〔記者李紹綾／台北報導〕天心、馬志翔日前到《型男大主廚》宣傳大愛劇《我們六個》，主持人曾國城立刻點名天心暌違十年再度上節目，製作單位巧思設計「我們六個誰厲害，演技廚藝考驗賽」單元。口直心快的天心笑說自己的廚藝「十年來都在原地踏步」。她也幽默地跟曾國城分享，這次帶來的伴手禮是「一手」，因為這次演出的是一位有六個孩子的媽媽角色。

天心（左）、馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）天心（左）、馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

天心分享，劇中想傳遞的價值觀是：「人生總是充滿選擇，也會有不順與順遂的時候，但當我們遇到困難時，可以學學《我們六個》的孩子們，他們給了我們很好的榜樣。」劇中，先生馬志翔飾演的角色感情出軌後不再回家，她只好負起煮飯做菜的責任。現實生活中的天心透露，從小家裡就是做餐飲的，曾幻想嫁給主廚養口福，沒想到媽媽卻對她說：「女兒，妳傻啊！媽媽也是廚師，但家裡最乾淨的就是廚房。」因為回到家就不想煮，當場打破她的夢想。

天心（左）、馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）天心（左）、馬志翔至《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

天心（中）至吳秉承（左）、曾國城（右）主持的《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）天心（中）至吳秉承（左）、曾國城（右）主持的《型男大主廚》宣傳新戲《我們六個》。（大愛電視提供）

談到婚後生活，天心笑說與老公是「兩口之家」，在家吃並不見得比較省錢，如今下廚更多是為了「情趣」，笑喊：「還是要稍微演一下好太太！」她常上網看影片現學現賣，煮義大利麵時，老公原本抱著懷疑態度，吃完後還和她來場PK賽，天心打趣說：「會不會我的比較好吃啊？」結果先生自己做完後品嚐，也默認了她的好手藝。

天心自嘲廚藝「十年來都在原地踏步」。（大愛電視提供）天心自嘲廚藝「十年來都在原地踏步」。（大愛電視提供）

天心曾幻想嫁給主廚養口福。（大愛電視提供）天心曾幻想嫁給主廚養口福。（大愛電視提供）

天心笑說，自己平常雖然不太會做菜，但「和義大利麵很有緣」，老公也覺得她在義大利麵料理上頗有天分。平時先生下廚以韓式料理為主，多是涼拌，特別會為她準備中式炒菜和熱湯。至於飲食習慣，天心一天只吃兩餐，晚餐會避開澱粉，過去一口油炸都不碰，現在偶爾品嚐，但依舊相當自律，一切秉持「人生就是體驗，要抱著好玩的心情」，只要體重一旦到51公斤，她心裡的警鈴就會響起。

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