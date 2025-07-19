中島健人有台灣神明加持！連兩年同天拜龍山寺嗨喊：求得上上籤

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕日本星達拓男星「Kenty」中島健人即將在今年9月來台舉行個人首場海外演唱會，日前他跨海接受台灣媒體訪問，透露這兩年來台灣，剛好都在同一天前往龍山寺拜拜，還求得上上籤，認為這次的演唱會有著神明加持及保佑。

中島健人連兩年都在同一天拜龍山寺。（翻攝自IG）

中島健人以中文向媒體打招呼：「大家好，我是中島健人。這是我第三次去台灣。去年『客廳裡的松永先生』個人見面會的時候，我曾經承諾一定要在這裡開演唱會，所以這次能夠實現，我感到非常開心，讓我們一起度過最棒的時光吧。我會帶著滿滿的愛來到你們身邊。」一連串的中文，讓現場媒體也拍手叫好，中島健人開心的說：「謝謝，真的很開心，我現在正在努力學習中文。」

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中島健人去年曾來台辦見面會之外，今年3月也因為節目來台拍攝，去年看到大批粉絲在松山機場接機，他嚇一跳想說：「我是湯姆克魯斯嗎？」中島健人笑說非常喜歡台灣的食物，「像是炒飯，這麼大一盤的我就吃了三份（笑）。還有每次去台灣都一定會吃松露口味的小籠包。上次來台時我的食量大到連工作人員都嚇了一跳。」更發願這次要吃胖一點再回日本。

中島健人以個人歌手身分出發，希望能將音樂傳到全世界。（大鴻藝術提供）

提到最新專輯《N/bias》有跳脫舒適圈的含意，中島健人稱自己始終在追求自我進化，「我覺得作為一個不斷前進的中島健人，我的新起點正是這份答案，這張專輯百分之百展現了我自己的語言與旋律，是我全心全意的作品。」希望接下來也能在台北打動許多不認識或者剛要認識他的歌迷。

中島健人去年離開SexyZone之後，以個人歌手的身分進行活動，他希望能夠透過音樂讓海外觀眾更認識自己，而第一步就是台北演唱會。他不會否定過去10年的努力，反而更加珍惜過去10年自己的故事、內在累積的一切，接下來將用音樂去呈現。被問到未來10年，中島健人笑說，「那時候我40歲了…雖然其實越早越好，我上次去台灣的時候，米津玄師先生在小巨蛋、少女時代的泰妍在大巨蛋辦演唱會，我的夢想是不久的將來也能在小巨蛋或大巨蛋舉辦自己的演唱會。」

中島健人推出新專輯《N/bias》盼跳脫舒適圈，強調自己不斷在進化。（大鴻藝術提供）

演藝圈人緣很好的他，不但與Tatsuya Kitani一起組成「GEMN」，今年還擔任「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」紅毯主持人，這些音樂人中有不少是他的好朋友。中島健人也分享，他與YOASOBI的Ayase也有私交，經常在海外演出的Ayase給予他的建議，對他來說受益良多，兩人也常常互相交流，「他還說對於我跟Kitanity（暱稱）合作，他覺得很嫉妒。我很高興能有這樣一起分享經驗、在音樂路上同樣奮鬥前進的朋友。雖然目前還沒有具體計劃，但我也希望未來能擴展與這些音樂人的合作機會。」

訪問的最後，中島健人突然想向台灣媒體分享一件「奇蹟」，他稱今年3月16日去了龍山寺，意外發現原來去年因為見面會的關係來台、私下前往龍山寺的時間，也剛好是3月16日，「然後我在那邊擲筊、求籤，我抽出了一個大吉，比大吉更好的籤，我覺得這一次的演唱會算是有神明加持保佑，希望這次辦演唱會的時候可以再去龍山寺，還有九份。」說完他就拿出手機秀出九份的照片分享給記者們，表示在台北有很多很棒的時光，希望演唱會能夠創作出更美好的回憶。

他以中文向粉絲喊話：「我會帶著滿滿的愛，來到你們身邊。」結束這次訪問。

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