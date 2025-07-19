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娛樂 音樂

搶姪女對象！張秀卿小12歲嫩尪原本不是她的 羅時豐爆料驚人秘密

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌后張秀卿與小12歲的老公王國贊感情甜蜜，卻在錄製羅時豐 YouTube頻道《大牛比較攬》節目時被羅時豐爆料，原本她是要把老公介紹給自己的姪女，讓張秀卿趕緊出手阻止。

羅時豐特別南下台南歸仁，找來青梅竹馬張秀卿作陪錄影，兩人交情超過40年，一見面就鬥嘴。張秀卿展現「歸仁地頭蛇」實力，明明菜市場已收攤，仍打電話把攤商叫回，還免費拿到魚和蝦。她笑說：「我每次來買菜，他們整群工作都放下就跟在我後面，拿手機偷拍我，即使我穿得有夠醜。」

羅時豐爆料情史，張秀卿氣炸出手阻止。（大牛比較懶提供）羅時豐爆料情史，張秀卿氣炸出手阻止。（大牛比較懶提供）

採買後，張秀卿帶羅時豐到吳俊宏開的飯湯店下廚，席間透露出道初期曾被唱片公司嫌醜，上節目還要用簾子遮住臉，讓她很自卑。

她也自爆年輕時曾暗戀羅時豐，卻因腿太短放棄：「牛哥看女生先看腿，認識牛嫂後我就放棄了，因為牛嫂的腿都到我胸部了。」

羅時豐、張秀卿拜訪吳俊宏的飯湯店。（大牛比較懶提供）羅時豐、張秀卿拜訪吳俊宏的飯湯店。（大牛比較懶提供）

談到與嫩尪的相識，張秀卿說原本覺得他「土土又俗俗」，但兩人一起吃薑母鴨、喝酒後越看越對眼，互動逗笑全場。張秀卿錄到最後突然落淚，感謝羅時豐夫妻在她感情不如意時一直陪伴，「他們都會很有耐心聽我訴苦，甚至還為了我腳受傷過。」

張秀卿近來忙著排練8月23日將在大台南會展中心舉辦出道45年首場個唱「辣妹駕到演唱會」，期待與粉絲相會。

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