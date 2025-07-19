沒有她就沒有這部電影！蕾哈娜曝與《藍色小精靈》淵源深受啟發

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后蕾哈娜擔任電影《藍色小精靈大電影》製片兼為主角「小美人」配音，同時也參與片中大獲好評的音樂創作，提到此次的多重身份，她開心表示「能以這麼多不同的角色和身分參與這部電影的製作，對我來說既刺激又充滿挑戰！」

電影賦予經典動畫角色「藍色小精靈」新生命，並展開全新的大銀幕冒險，為該片投入熱情的蕾哈娜直說：「我不只是詮釋一個角色，還能把我的音樂帶進這部電影，這讓我感到非常興奮。」她說和許多非常敬佩的音樂製作人以及編舞家合作，將不同領域結合，「這對所有人來說都是雙贏的局面，這也讓我們每個人都在藝術創作上突破自我。」

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電影《藍色小精靈大電影》的小美人由蕾哈娜配音。（UIP提供）

提及對於「藍色小精靈」的熱愛，蕾哈娜回想自己在加勒比海國家巴貝多長大時，當地電視的兒童電視節目選擇並不多，但是1980年代的《藍色小精靈》卡通影集卻是她一定會看的節目，「有好多個早上，我都在應該起床上學之前就提早醒來，就為了看一集《藍色小精靈》。」

也因此蕾哈娜對於「小美人」產生非常強烈的共鳴，也很認同她代表的一切，「我一直都很喜歡化妝和做髮型，大家都知道我有這個興趣，而她就是一位美容師，但是她也是一名強而有力的領導者，獨立堅強、自信滿滿、美麗大膽、聰明機智又充滿同理心，所以我受到她很大的啟發。」

蕾哈娜也把自己生命中許多重要女性的特質，融入她對小美人的聲音演出中。「我從她們每個人身上汲取一些特質，雖然每個人的個性、說話語調和態度都非常不同，但是我覺得這些女性每天都陪伴著我。小美人必須來自我們所有人。」

當然，除了上述特質之外，音樂絕對是蕾哈娜獻聲小美人的一大特色，她笑言：「我覺得她也一定很愛音樂，她最愛的曲風應該包括嘻哈、雷鬼、非洲節奏、芭樂歌和浩室音樂。這就是小美人，她需要很多不同的選擇。」

蕾哈娜（右）擔任《藍色小精靈大電影》製片，還為電影配音及獻唱。（UIP提供）

導演克里斯米勒形容，蕾哈娜非常輕鬆自然地進入角色，「我不知道如果沒有蕾哈娜，會不會有這部電影。她帶著開放的心態和想法加入製作團隊，而且她對藍色小精靈的了解比我認識的任何人都還要多！」

米勒也透露，蕾哈娜也曾經是一個想要找到歸屬感的邊緣人，就跟片中小美人一樣，「她的嗓音非常有魅力，而且是一名非常優秀的演員，更是一位獨一無二的音樂人。她只要接觸某一個領域，都能夠表現得非常出色，而且注入她自己獨特的風格。」《藍色小精靈大電影》已在台上映。

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