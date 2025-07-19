晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

沒有她就沒有這部電影！蕾哈娜曝與《藍色小精靈》淵源深受啟發

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕流行天后蕾哈娜擔任電影《藍色小精靈大電影》製片兼為主角「小美人」配音，同時也參與片中大獲好評的音樂創作，提到此次的多重身份，她開心表示「能以這麼多不同的角色和身分參與這部電影的製作，對我來說既刺激又充滿挑戰！」

電影賦予經典動畫角色「藍色小精靈」新生命，並展開全新的大銀幕冒險，為該片投入熱情的蕾哈娜直說：「我不只是詮釋一個角色，還能把我的音樂帶進這部電影，這讓我感到非常興奮。」她說和許多非常敬佩的音樂製作人以及編舞家合作，將不同領域結合，「這對所有人來說都是雙贏的局面，這也讓我們每個人都在藝術創作上突破自我。」

電影《藍色小精靈大電影》的小美人由蕾哈娜配音。（UIP提供）電影《藍色小精靈大電影》的小美人由蕾哈娜配音。（UIP提供）

提及對於「藍色小精靈」的熱愛，蕾哈娜回想自己在加勒比海國家巴貝多長大時，當地電視的兒童電視節目選擇並不多，但是1980年代的《藍色小精靈》卡通影集卻是她一定會看的節目，「有好多個早上，我都在應該起床上學之前就提早醒來，就為了看一集《藍色小精靈》。」

也因此蕾哈娜對於「小美人」產生非常強烈的共鳴，也很認同她代表的一切，「我一直都很喜歡化妝和做髮型，大家都知道我有這個興趣，而她就是一位美容師，但是她也是一名強而有力的領導者，獨立堅強、自信滿滿、美麗大膽、聰明機智又充滿同理心，所以我受到她很大的啟發。」

蕾哈娜也把自己生命中許多重要女性的特質，融入她對小美人的聲音演出中。「我從她們每個人身上汲取一些特質，雖然每個人的個性、說話語調和態度都非常不同，但是我覺得這些女性每天都陪伴著我。小美人必須來自我們所有人。」

當然，除了上述特質之外，音樂絕對是蕾哈娜獻聲小美人的一大特色，她笑言：「我覺得她也一定很愛音樂，她最愛的曲風應該包括嘻哈、雷鬼、非洲節奏、芭樂歌和浩室音樂。這就是小美人，她需要很多不同的選擇。」

蕾哈娜（右）擔任《藍色小精靈大電影》製片，還為電影配音及獻唱。（UIP提供）蕾哈娜（右）擔任《藍色小精靈大電影》製片，還為電影配音及獻唱。（UIP提供）

導演克里斯米勒形容，蕾哈娜非常輕鬆自然地進入角色，「我不知道如果沒有蕾哈娜，會不會有這部電影。她帶著開放的心態和想法加入製作團隊，而且她對藍色小精靈的了解比我認識的任何人都還要多！」

米勒也透露，蕾哈娜也曾經是一個想要找到歸屬感的邊緣人，就跟片中小美人一樣，「她的嗓音非常有魅力，而且是一名非常優秀的演員，更是一位獨一無二的音樂人。她只要接觸某一個領域，都能夠表現得非常出色，而且注入她自己獨特的風格。」《藍色小精靈大電影》已在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中