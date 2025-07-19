陸元琪離婚9年吐心聲 痛揭袁惟仁「簽字完就撇清責任」

陸元琪（左）揭離婚袁惟仁（右）內幕。（翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陸元琪2016年與音樂人袁惟仁離婚，獨自扶養一對子女，而袁惟仁在2018年在上海突發腦溢血，2020年再次於家中摔倒，目前呈現植物人狀態昏迷至今。昨（19）陸元琪於臉書發文談及離婚多年的心聲，提到當年袁惟仁簽字完就變卦，只能靠自己一肩扛債養兒女。

陸元琪發文透露，當年簽離婚協議時，兩個孩子分別上國中、小學，袁惟仁親口承諾，孩子留給她照顧，自己只管孩子開銷與借貸的部分，「卻偏偏簽字之後，他說一切不順利，要我想辦法，後來他病了，這個過程裡，我對外什麼都沒說，巨大的委屈跟面對都是我一人處理。」

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多年過去，陸元琪一人將孩子扶養長大，如今子女已分別23與20歲，自豪表示這對兄妹具有比一般人更大的抗壓力，她也自認變得越來越堅強，最後不禁感嘆，「謝謝那些不珍惜我跟孩子們的人，現在我們過的不富裕，但很幸福，我們變得更好是因為某人不珍惜，不是因為他留給了我們什麼，請妳們不要誤會了。」

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