藉交友軟體獲得性自主！《關於愛》核心焦點是女性的「性」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德執導「性愛夢三部曲」，其中二部曲《關於愛》，是三部曲中題材最大膽前衛的一部，豪格魯德以其敏銳的社會觀察，將Tinder 或 Grindr 這類時下流行的交友軟體融入劇情中，尤其讓女主角藉著交友軟體，獲得某種程度的「性自主」。

《關於愛》剖析男女愛情樣貌，為「性愛夢三部曲」最大膽篇章。（海鵬提供）

《關於愛》創作靈感源自英國女作家奧莉維亞萊恩的《孤獨的城市》一書。片中大量的浪漫元素，則源於導演豪格魯德對《綠光》、《曼哈頓》等片的喜愛，鼓勵觀眾反思在現今這個瞬息萬變的世界裡，親密關係的複雜性，犀利而內省的劇本，不僅重新定義現代愛情，更令人回味無窮。

請繼續往下閱讀...

柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德執導「性愛夢三部曲」，啟發自奇士勞斯基的「藍白紅三部曲」。（海鵬提供）

豪格魯德表示，女性的「性」是本片的核心焦點，他更說，即使在當今社會，女性的「性」仍不斷遭受男性、甚至女性自己的質疑與審視，「我們尚未走到一個女性能自由選擇自己的性與情感、而不需加以辯解的社會」。

有趣的是，當被問到是否鼓勵現代男女滑Tinder、Grindr交友？豪格魯德坦言，交友軟體確實讓「性」變得更容易，也讓人們更容易相遇。但他也提出憂心，「這可能還需要一點好運氣」。畢竟將人生最親密的關係交由交友平台決定，本身就是個值得憂慮的議題。《關於愛》已在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法