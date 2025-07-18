天佑台灣！江蕙家鄉開唱祈禱「颱風不要來」驚人轉變曝光招認胖了

江蕙今晚在高雄巨蛋舉辦第4場演唱會。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕國寶級天后江蕙今（18）晚在高雄巨蛋舉辦第四場演唱會，她難敵高雄的美食誘惑，招認目前已經胖了2.5公斤，台下歌迷高喊「水喔」，她開心回應：「這種年紀，能有這種身材我很滿意了，年紀只會增加，但是心態要變年輕，不要被年紀影響。」

江蕙華麗重返舞台，看來狀態極佳，忍不住笑說：「我可以脫衣服嗎？真的很重，我還能夠唱這麼難唱的歌，我覺得我也是很會唱。」這段在高雄開唱的日子，天后上演美食之旅，今天吃了「北港蔡三代筒仔米糕」以及「前金肉燥飯」，她自招：「高雄美食真的很好吃，我胖了兩公斤，現在又胖半公斤。」坦言吃到美食後心情更加放鬆，宣布把「絕對節食」這句話收回。

請繼續往下閱讀...

重返舞台的江蕙看來狀態絕佳。（寬宏藝術提供）

除了享用美食，江蕙趁空檔前往衛武營朝聖音樂劇《悲慘世界》，她直呼感動又享受，「看完之後，覺得大家怎麼都這麼會唱，有打擊到我的自尊心，每個人都演得好、唱得好，但是我想想，不會啊，我也唱得不錯」。

江蕙在南台灣開唱，回到自己的故鄉特別有感，對於颱風丹娜絲造成嘉義、台南部分地區災情慘重，她表示自己在嘉義出生、高雄長大，而媽媽是台南人，都是她的故鄉，希望老天爺保佑這塊土地，「剛剛唱《月娘啊聽我講》，希望這首歌可以影響颱風不要來，天佑台灣，這塊美麗的土地，請大家跟我說『颱風閃閃閃』，要說三次才有用。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法