現役啦啦隊員、發片歌手急報名 銀赫選秀節目超搶手

《宇宙啦啦隊》舉辦開鏡儀式，左起製作人B2（左）、海選主持人麻由。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來實境選秀節目《宇宙啦啦隊》，繼陸續公布評審及主持人後，報名人數飆破千人，目前參賽選手不僅有現役啦啦隊、發片歌手，跨海報名者持續湧入，讓這場啦啦舞台選拔戰全面升級。

發片歌手夏子薇也來參戰。（緯來提供）

緯來原創《宇宙啦啦隊》主打結合舞蹈、表演與團隊精神，要培養台灣下一代新偶像，其中最令人注目之一的參賽者，就是發片歌手夏子薇也來爭取加入的機會，以甜美外型與溫柔嗓音發行個人單曲「自由旅行」及首張同名迷你專輯，在演藝圈累積不少粉絲，這次將以參賽者身份重新站上舞台。

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來自韓國的參賽者也讓人眼睛一亮，包括有一位是當地啦啦隊成員，專程飛來台灣報名，挑戰不同文化的舞台風格。青春戰力方面也相當驚人，15、16歲的參賽者人數眾多，雖然年紀輕，表演卻毫不稚嫩，展現出對舞台的高度企圖心。海選活動也特別邀請到麻由Mayu擔任主持人，一樣經歷過練習生、女團出道的她特別能體會參賽者的心情：「不要緊張，展現出與別人不同的特色，盡全力表現自己就好。」而主持人銀赫也特別在海選日前一天捎來影片祝福。

麻由擔任海選主持人。（緯來提供）

「宇宙海選召集日」將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行，特別邀請到曾經也是女團出身的麻由Mayu來擔綱海選主持人，報名詳情鎖定節目《宇宙啦啦隊》官方社群平台。

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