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娛樂 最新消息

竇智孔帶兒認養黑熊 回憶童年搭公車逛壽山

竇智孔曝孩子爆笑問話，親子共學動物園變身育兒教室。（竇智孔提供）竇智孔曝孩子爆笑問話，親子共學動物園變身育兒教室。（竇智孔提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕竇智孔近期化身壽山動物園「動物認養大使」，攜手家人共同認養黑熊、犀鳥與犀牛，為推廣動物保育盡一份心力。他笑說：「小時候就很愛逛動物園，國中會自己搭公車去壽山，長大了就常常帶小孩逛動物園，我就很像解說員一樣，跟家人分享我所知道的動物事，感覺很奇妙又幸福。」

竇智孔談起動物園的記憶滔滔不絕，從小就對大象、長頸鹿與黑猩猩充滿好奇心，「因為牠們真的太大了，而且很美，尤其是黑猩猩，我總想看看牠們的互動，觀察是不是真的像書上說的那麼聰明。」

如今成為父親後，他的動物園之旅也進化成親子知識問答，「小孩總是有問不完的問題，像是：『狗熊真的是狗嗎？動物怎麼溝通？為什麼牠們會互聞對方的屁股？』」竇智孔說，自己一邊解答，也一邊灌輸孩子正確觀念，「我會趁機告訴他們：動物不能隨便養，要負責任；野生動物不能餵食。」讓親子間的動物園之旅，秒變成共學的育兒教室。

竇智孔盼能為推廣動物保育盡一份心力。（竇智孔提供）竇智孔盼能為推廣動物保育盡一份心力。（竇智孔提供）

竇智孔認為許多動物無法在家中飼養，但透過認養讓壽山動物園妥善照顧，同樣是一種表達愛動物的方式。他欣慰地提到，兩個兒子在參觀動物園後，甚至主動提出要用零用錢認養動物。竇智孔期盼能有更多朋友加入動物認養行列，並再次回訪動物園與動物朋友們見面。

壽山動物園近年持續推動「動物認養計畫」，希望透過藝人力量，喚起大眾對生態與動物福祉的重視。竇智孔認為：「這不只是認養，是一種陪伴與責任。我們家很喜歡看動物，也希望孩子在愛中學會尊重生命。」

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