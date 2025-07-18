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乖乖女相親初見面就摸男屁屁 事後還玩約砲軟體揪一夜情

挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格在《關於愛》相親時，初見面就伸魔爪抓對方屁屁。（海鵬提供）挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格在《關於愛》相親時，初見面就伸魔爪抓對方屁屁。（海鵬提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格在「性愛夢三部曲」二部曲《關於愛》飾演女醫師「瑪麗安」，是眾人眼中務實、有責任感的乖乖牌代表，沒想到她卻在相親時，初見面就伸魔爪一把抓住對方屁屁，事後還滑約炮軟體與陌生男子一夜激情，精采演出榮獲本屆「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳女主角提名。

挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格（右）在《關於愛》與陌生男子一夜激情。（海鵬提供）挪威影后安德莉雅布萊恩霍維格（右）在《關於愛》與陌生男子一夜激情。（海鵬提供）

「性愛夢三部曲」由柏林金熊獎得主達格約翰豪格魯德執導，其中二部曲《關於愛》，是三部曲中題材最大膽前衛的一部，創作靈感源自英國女作家奧莉維亞萊恩的《孤獨的城市》一書。

片中大量的浪漫元素，則源於導演豪格魯德對《綠光》、《曼哈頓》等片的喜愛，挪威影后安德莉雅在片中跟人相親，過程挑戰了現今的社會成俗。片中塔優西塔戴拉雅各布森飾演的同志男護理師托爾則自認是「Grindr 千人斬」，卻暈船愛上了「沒試過車」的大叔，也榮獲最佳男配角提名。

《關於愛》闡述了現今飲食男女的愛情與親密關係，也描繪「美術館之都」奧斯陸人們對生活坦率而熱切的愛，目前已於全台上映。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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