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網紅「我是江老師」辣曬比基尼 妊娠紋不怕人看

網紅「我是江老師」擁有26.7萬粉絲。（翻攝自IG）網紅「我是江老師」擁有26.7萬粉絲。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「我是江老師」去年切除19公分惡性腫瘤，健康狀況明顯恢復良好，生過兩胎的江老師，近日在馬爾地夫度假，大膽換上紅色鮮豔比基尼，引來2萬網友按讚，不過仔細看她的腹部有明顯妊娠紋，但她看起來絲毫不在乎，反而顯得更自信。

我是江老師曬出比基尼辣照已吸引2萬人點讚。（翻攝自IG）我是江老師曬出比基尼辣照已吸引2萬人點讚。（翻攝自IG）

在鋼琴方面有極佳造詣的江老師，昨（17）在社群平台曬美照，並歡呼：「馬爾地夫我來了！不知道幾年沒有穿比基尼，原本超級在意自己生兩胎的妊娠紋，但自從上次開刀後，反而心境更開闊

我是江老師認為身上的每道疤痕都有它的故事。（翻攝自IG）我是江老師認為身上的每道疤痕都有它的故事。（翻攝自IG）

只見江老師穿著兩截式紅色比基尼，在鏡頭前大方秀出自己的好身材，她胸部飽滿渾圓，腹部雖然有妊娠紋，但卻一片平坦；轉身更是大片白皙美背全都露，身材根本不像生過兩胎的媽咪。

江老師說，「每一個痕跡都有它的故事，也有它的意義」，更表示自己現在一點都不感到自卑，因為只要懂得欣賞自己，穿什麼都好看。

我是江老師露出大片白皙美背。（翻攝自IG）我是江老師露出大片白皙美背。（翻攝自IG）

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