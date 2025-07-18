中國BL劇《逆愛》今晚復播！破10萬粉絲狂按讚 激動喊：瞬間滿血復活

〔記者蕭方綺／台北報導〕由《上癮》作家柴雞蛋出品、監製與編劇的中國BL劇《逆愛 Revenged Love》，自開播以來旋即掀起熱潮，穩坐2025年上半年站內熱門戲劇冠軍。上週播出第9、10集後，製作方宣布短暫休播，為的是精雕細琢內容品質，引發粉絲大批哀號。不過，官方已宣布——《逆愛》將於今明兩天（18、19日）晚間8點分別播出第11集與第12集，下週一、二（21、22日）則恢復正常播出第13集和第14集。

田栩寧（左）與梓渝在《逆愛》趕進度，演沒幾集就牽手。（GagaOOLala提供）

消息一出，即在社群平台掀起熱烈回響，短短時間便突破10萬個按讚、上萬則留言與分享。全球粉絲湧入官方社群激動留言：「看到消息真的會瞬間滿血復活！！！」、「終於可以順暢呼吸了，呼呼呼呼～」顯見《逆愛》熱度不減，其復播消息仍牽動著BL劇迷的生活節奏。

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《逆愛》劇情講述落魄男吳所畏（梓渝 飾）為報復前女友，刻意勾引她的現任男友、富二代池騁（田栩寧 飾）。豈料池騁一撩就上鉤，不僅陽剛霸氣，還無微不至地照料吳所畏與其家人。短短半年，從未愛上男人的吳所畏也逐漸動心、被他掰彎。隨著吳所畏的公司開業，前女友上門道賀並試圖復合，吳所畏當場宣稱他已與池騁交往，令她震驚不已。當晚，吳所畏上網搜尋「如何掰直自己」，氣得池騁當場強吻對方，情勢驟然升溫。

田栩寧（右）和梓瑜在《逆愛》從情敵變情人的急速轉變，第二集開始就趕進度上演牽手、餵食、親吻，簡直甜到發燙。（GagaOOLala提供）

GagaOOLala影音串流平台將於今（18日）晚8點，播出第11集、明（19日）晚8點，播出第12集。下週一、二（21、22日）則播出第13集和第14集。爾後恢復為每週一、二晚上8點首播最新一集，每週更新兩集。

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