臺灣國際人權電影節徵件！總獎金高達60萬 葉天倫期待有驚喜

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕臺灣國際人權電影節的「人權電影獎」徵件上月起跑，目前正如火如荼進行徵件，總獎金高達台幣60萬元，並將於8月3日截止收件。策展人葉天倫導演誠摯邀請熱愛影像創作的觀眾「關注在地，看見國際」，一起用鏡頭關注社會，用影像發聲，踴躍報名參賽。有趣的是，同時也任教世新大學的他，還特別表明超級期待學生拍攝的作品，表示「每年都會被驚喜到」。

「2025臺灣國際人權電影節」策展人葉天倫邀請大家一起思考人權。（臺灣國際人權電影節提供）

由國家人權博物館舉辦的「臺灣國際人權影展」今年正式更名為「臺灣國際人權電影節」（Taiwan International Human Rights Film Festival），將升級廣納更多臺灣人權電影放映，並於9月19日至10月12日在臺北、高雄兩地盛大登場。

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臺灣國際人權電影節同時間也公布2025年的主視覺，以代表環境的綠色為主要色調、並以亞馬遜叢林為背景，主題意象是一個巨大的海螺，流瀉出來自大自然的聲音與訊息，而意象中的人類走向海螺，象徵著去回應與聆聽，巧妙連結影展「地球在說話，你聽見了嗎」標語，凸顯本屆人權影展著重「環境人權」的定位。目前主視覺已在電影節官網網站與社群網站官方帳號發布。

「2025臺灣國際人權電影節」公布主視覺，主打「環境人權」。（臺灣國際人權電影節提供）

今年「2025臺灣國際人權電影節」策展人由葉天倫出任。葉天倫出身屏風表演班，演而優則導曾以電影《雞排英雄》、《大稻埕》等創下破億票房奇蹟，並以影集《愛。回來》呈現族群融合的新臺灣價值。葉天倫擅長將臺灣在地文化注入娛樂作品，除引發話題，更帶動各界熱烈討論與觀影人潮，可說是當今最接地氣與國際化的臺灣影像工作者。而他所執導、製作的影集《愛。回來》、《雙城故事》及《紫色大稻埕》等更躍上Netflix平台，於全球190國家熱播。

葉天倫認為「這個影展非常重要」。他表示，臺灣是個重視人權的國家，電影節除能讓觀眾關注在地，更藉此看見全球所面臨及熱議的議題。今年電影節主題特別加入「環境人權」單元，葉天倫認為，近幾年大家都感受到氣候變遷帶來的衝擊，氣候、土地、空氣及水等資源不斷在改變，並威脅著萬物的生存，環境人權問題已迫在眉睫。他呼籲觀眾，一起加入、重新理解「人權」這兩個字的廣度與深度。

葉天倫期待從人權電影獎看到驚喜作品文化部國家人權博物館自2017年起創辦「臺灣國際人權影展」，是全臺首度透過影像來探討人權與威權時代脈絡的系列活動，讓創作者跟觀眾對話，讓臺灣成為國際人權影像交流的重要據點。今年臺灣國際人權電影節主打「環境人權」，主動擁抱環境議題，除將舉辦數十場電影欣賞，目前更進行總獎金高達台幣六十萬元的短片（30分鐘以內）的創作徵件，舉凡環境永續、生態保育、教育平等、新住民、性別平權、原住民族以及成長變遷等作品，均歡迎報名參賽。

身為策展人的葉天倫，號召各界創作者踴躍報名「人權電影獎」，他說：「30分鐘以下的短片，各種形式都可以，不用過於嚴肅，創作者可以更活潑、有創意地展現人權主題。我特別期待學生們的作品，這是我們每年都會被驚喜到的部分。」他期待看到各種形式作品投稿，也期待在影展介面上，讓這些觀點和創意被更多人看見。

「人權電影獎」將於8月3日截止，參賽辦法詳見臺灣國際人權電影節官方網站（https://tihrff.nhrm.gov.tw/home/zh-tw）與臉書（https://www.facebook.com/tihrff/?locale=zh_TW）、Instagram社群帳號（https://www.instagram.com/tihrff/）。

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