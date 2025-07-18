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娛樂 日韓

確定了！韓國金唱片移師台灣 明年1月直攻大巨蛋

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕繼AAA將在桃園舉辦之後，韓國兩大音樂頒獎典禮之一的《金唱片頒獎典禮》確定將於2026年1月10日首次在大巨蛋盛大舉行，這也是台灣首次舉辦韓國大型音樂頒獎典禮。

車銀優宣布金唱片將來台舉辦。（翻攝自超級圓頂臉書）車銀優宣布金唱片將來台舉辦。（翻攝自超級圓頂臉書）

金唱片明年將邁入40週年，主辦單位超級圓頂今（18）日正式宣布，這場代表韓國音樂年度最高榮耀的盛典，將空降台灣指標性場館-臺北大巨蛋，讓台灣樂迷迎來前所未有的歷史時刻。超級圓頂官方臉書上曝光的影片，還是由車銀優宣布這個好消息，讓粉絲興奮不已。

SEVENTEEN曾經參加過金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）SEVENTEEN曾經參加過金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）

繼2024年於高雄國家體育場舉辦《GOLDEN WAVE》吸引近4萬人朝聖後，《金唱片頒獎典禮》也將於明年正式登上臺北大巨蛋，規模與象徵意義更勝以往，勢必成為台韓娛樂交流的一大里程碑，大巨蛋也成為韓國重量級頒獎典禮的最佳舞台。

回顧今年名單，SEVENTEEN、i-dle、aespa、IVE、LE SSERAFIM等超人氣偶像通通出席，韓國製作單位HLL也特別強調，第40屆將網羅歷屆最強陣容，獻上專屬於金唱片的豪華舞台。

韓國金唱片頒獎典禮將在明年移師台灣舉辦。（超級圓頂提供）韓國金唱片頒獎典禮將在明年移師台灣舉辦。（超級圓頂提供）

適逢第40屆，《金唱片頒獎典禮》同步啟動品牌升級計畫，包括睽違14年首度更換Logo，結合象徵金唱片榮耀的圓形唱片與音波圖像，英文名稱亦簡化為小寫「golden disc」，視覺風格更加年輕數位化，緊貼潮流。主視覺設計則融合經典金色與新世代設計感，展現傳統與現代兼容的全新樣貌。

ENHYPEN曾經參加過金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）ENHYPEN曾經參加過金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）

aespa曾經參加過金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）aespa曾經參加過金唱片頒獎典禮。（超級圓頂提供）

《金唱片頒獎典禮》作為備受韓國音樂圈及藝人極度重視的榮譽指標，獎項評選仍維持一貫的公正制度，依據實體唱片銷售、數位音源等數據統計。更多活動相關資訊，請鎖定超級圓頂Facebook及Instagram社群專頁。

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