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Coldplay抓姦CEO 前員工曝內幕爽喊：他終於得到報應

Coldplay演唱會意外成抓姦現場。（翻攝自TikTok）Coldplay演唱會意外成抓姦現場。（翻攝自TikTok）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國搖滾天團「Coldplay」酷玩樂團日前在美國波士頓開唱，結果鏡頭掃向觀眾時，意外捕捉到「不倫戀」畫面，主角是科技新創公司「Astronomer」的CEO安迪（Andy Byron），女方則是人事總監克里斯汀（Kristin Cabot），影片引發全球瘋傳，前員工也忍不住出面爆料「他終於得到報應！」

據《紐約郵報》報導，一位公司前員工向媒體揭露安迪的職場黑歷史，許多人都認為安迪是罪有應得，表示安迪在職場上是出了名的性格惡毒，經常咄咄逼人，並且是一名過度追求業績的主管，更以「有毒領導者」來稱呼他，爆料者進一步透露，「前員工的群組都在瘋傳這件事，大家都笑翻了，看他被當眾揭穿的過程簡直大快人心。」

回顧該起事件，Coldplay演唱會上，鏡頭拍到安迪與克里斯汀在親密纏綿，不過克里斯汀一看見大螢幕，便立刻遮住自己的臉，而安迪則是馬上放開環抱著女方的手，雙方不斷試圖躲避鏡頭，這也讓台上的Coldplay主唱馬汀（Chris Martin）開玩笑調侃，「他們要不是有婚外情，就是超級害羞。」沒想到卻一語成讖，讓數萬觀眾親眼目睹這場大型抓姦現場。

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