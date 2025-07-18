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《鬼滅之刃》日本上映！電影院一天40場「深夜排到白天」 日網驚非比尋常

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》今天（18日）正式在日本上映，儘管片長長達155分中，不過各地電影院盛況空前，人潮擠爆，可見大家有多期待這部電影。目前網友的回饋幾乎一面倒好評，甚至有人稱比《無限列車》更加精彩。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》從凌晨就上映，吸引許多影迷朝聖，電影院塞爆。（翻攝自X）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》從凌晨就上映，吸引許多影迷朝聖，電影院塞爆。（翻攝自X）

這是繼2020年的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》之後，相隔5年推出的劇場版電影，日本部分戲院在凌晨舉辦了「世界最快上映」的午夜場，儘管電影票是在平日凌晨啟售，但在短短幾分鐘就完售。等到太陽一升起，早上7點電影院同樣熱鬧滾滾，有網友表示，自己是特別請有薪假來看電影，也有人已經打算要四刷，更有網友直呼這是史上最好的《鬼滅之刃》電影。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，8月在台灣上映。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，8月在台灣上映。（木棉花提供）

日本媒體報導，東京最大的電影院之一TOHO Cinemas 新宿影院光是今天就播放40個場次，TOHO Cinemas日比谷影院和TOHO Cinemas池袋影院的上映場次則為31場，其他電影院也有一天放映20場到30場的狀況，排片量驚人。《鬼滅之刃》的上映場次，大幅超越截至目前為止的日本真人電影票房冠軍《國寶》以及11日才在日本上映的《超人》，日本網友也直呼「這次真的非比尋常」。

日本影評人Hinataka（ヒナタカ）分析做出分析，認為在疫情過後，觀眾的觀影趨勢變成「大家都在看的電影」，希望能做出不會錯的選擇，導致熱門電影會變得更熱門，與小眾電影的差距就越來越大。Hinataka言下之意，小眾電影的生存空間會更加受到擠壓，也就是更加冷門。

今年的漫畫博覽會將是滿滿的《鬼滅之刃》，木棉花攤位又要排到天荒地老。（木棉花提供）今年的漫畫博覽會將是滿滿的《鬼滅之刃》，木棉花攤位又要排到天荒地老。（木棉花提供）

不過Hinataka指出，不管是《鬼滅之刃》還是《名偵探柯南》，儘管一天播映40場，但上座率仍然高得不得了，且光是預售期間就幾乎售光，從商業角度來看排片量高相當合理，且也有人認為，讓《鬼滅之刃》、《名偵探柯南》這種注定會大賣的片多排一點，讓現在普遍難以生存的電影院也能多賺一點。

儘管能夠滿足大批鬼滅迷的需求，但電影院幾乎被鬼滅獨佔，Hinataka認為，像是布萊德彼特的新片《F1》被說非看IMAX不可，但隨著《鬼滅之刃》的上映，《F1》的IMAX場次全掛，《超人》才剛上映一周，也只剩下一天一場IMAX，難免讓部分影迷無法接受，可是《鬼滅之刃》的IMAX可是爆滿的狀況，從商業上來說，Hinataka認為也是相當合理。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8月8日日配版、8月15日中配版在台上映。動畫代理商在7月24日至28日在台北世貿一館登場的2025漫畫博覽會，特別規劃了「迎戰無限城-鬼滅之刃 特設展區」，讓作品中鬼的大本營--無限城搶先現身，詳情請洽木棉花國際。

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