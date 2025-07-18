米可白上廁所遭守門緊盯 曬照求饒：能否給我私人空間

〔記者李紹綾／台北報導〕米可白經常透過社群分享日常，月初才歷經13歲愛犬「錢錢」癌逝的悲痛。近日她帶著另一隻毛孩「黑寶」做健康檢查，雖然身體狀況無虞，但黑寶總是緊黏在她身邊，就連她上廁所也寸步不離，讓她哭笑不得。米可白貼出黑寶守在廁所門口的照片，無奈喊：「能否給我一些私人空間？我只是上個廁所，我沒有不見。」

米可白爆料黑寶常抱著錢錢生前的小被子睡覺。（翻攝自臉書）

米可白在社群提到，錢錢病逝後，「黑寶」常跑到錢錢的小床睡覺，用錢錢的被子及口水巾，似乎是在思想昔日的夥伴。米可白透露，黑寶目前7歲，模樣看起來很強壯，但仍定期為牠安排抽血及超音波檢查，她打趣笑虧黑寶的病症應該就是「吃好睡好，有三高」，也解釋會如此擔心的原因：「我真的無法再接受另一個孩子突然離去，願黑寶寶健康平安。」

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米可白曾帶著錢錢、黑寶拍寵物寫真。（翻攝自臉書）

米可白甜蜜抱怨黑寶黏太緊。（翻攝自臉書）

所幸黑寶的檢查結果一切正常，醫生也笑說：「黑寶是一隻吃好睡好，每天無憂無慮、身體很強壯的孩子。」不過最讓米可白招架不住的，還是黑寶的「黏TT」個性。她雖然嘴上抱怨，但字裡行間滿是對毛孩的疼愛與甜蜜。

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