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打爆大銀幕！《真人快打 II》血腥凶猛終極對戰預告曝光

卡爾厄本（右）在《真人快打II》化身經典角色強尼凱吉。（翻攝自IMDB）卡爾厄本（右）在《真人快打II》化身經典角色強尼凱吉。（翻攝自IMDB）

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自電玩的系列電影續作《真人快打II》今曝光首支預告，繼首集介紹多位經典格鬥遊戲角色後，續集加入更多熟面孔，並再度呈現出高強度的殘酷和榮耀。這次粉絲最愛的英雄們，包括新加入的經典角色強尼凱吉，將展開毫無保留、血腥凶猛的終極對戰，以打敗紹康的黑暗統治，此人威脅了陽間及其守護者的生存。

《真人快打II》一口氣釋出多張角色海報。（翻攝自IMDB）《真人快打II》一口氣釋出多張角色海報。（翻攝自IMDB）

《真人快打II》一口氣釋出多張角色海報。（翻攝自IMDB）《真人快打II》一口氣釋出多張角色海報。（翻攝自IMDB）

電影由首集導演賽門麥奎德回歸執導，除了首支預告，也一口氣釋出多張角色海報。曾演出《星際爭霸戰》系列、《魔戒》系列以及《黑袍糾察隊》的卡爾厄本飾演強尼凱吉，其他主要卡司包括艾德琳羅道夫、潔西卡麥克納米、賈許勞森、林路迪、麥卡德布魯克斯、塔蒂嘉布利爾、路易斯譚、戴蒙賀里曼、黃經漢，還有淺野忠信飾演雷電大人、喬塔斯利姆飾演避寒，以及真田廣之飾演波佐治半藏／魔蠍。

《真人快打II》將於10月23日在台上映，IMAX版同步登場。

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