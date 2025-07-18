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台師大抽血黑幕！DK嗆爆周台英「拿畢業威脅不是霸凌是什麼？」

台師大女足隊學生（左）遭教練周台英以學分施壓強迫抽血。（組合照，翻攝自Threads、臉書）台師大女足隊學生（左）遭教練周台英以學分施壓強迫抽血。（組合照，翻攝自Threads、臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕國立台灣師範大學女子足球隊爆出震撼醜聞！球員指控遭教練周台英強迫配合抽血研究，還遭威脅「不配合就扣學分、退隊」，其中簡姓女學生勇敢在社群發聲，卻遭教授劉錦璋留言冷嗆「整個師大都要跟你道歉嗎？我是必修科運動生物力學的老師，我也要跟你道歉嗎？」引爆網友群起怒火。風波持續延燒，YouTuber「異色檔案」DK也釋出新片細數事件來龍去脈，怒轟「這種事情不應該發生在台灣！」引爆網路輿論。

影片中，DK回顧整起事件經過，指出受害女學生在台師大就讀期間，為了修習課程與保留球隊資格，遭教練周台英以「不抽血就不讓妳（學分）過，甚至退隊、退學」進行威脅。說到此處，DK情緒憤怒強調「這是威脅，他們根本沒有選擇空間，因為那32個學分決定了他們能不能畢業！」他痛批教練周台英，「這是上對下的關係，把身體交出來，把錢交出來，這種做法不是霸凌是什麼？」

DK（圖）氣憤怒嗆台師大女足隊教練周台英的行徑如同霸凌。（翻攝自YouTube）DK（圖）氣憤怒嗆台師大女足隊教練周台英的行徑如同霸凌。（翻攝自YouTube）

DK進一步分析制度漏洞與監督失靈，指出台師大身為教育重鎮卻在研究倫理與學生保護上嚴重失守，導致2019年起持續至2024年的違規行為，未被及時揭露與處理，這讓他憤怒直斥「我們在台灣，我們不是在極權國家，怎麼會有這麼荒謬的事情？這種事情不能就這樣算了，這種事情也不應該發生在台灣！」網友們感謝DK將事件公開呈現、整理清楚，也呼籲相關單位加強對學生權益的保障機制，讓校園成為真正安全、尊重的學習環境。

根據已揭露資訊，該研究計畫曾獲國科會補助上千萬元，台師大霸凌調查委員會認定周台英構成校園霸凌，建議解聘並禁聘兩年，但教師評審會未採納，僅處以不予晉薪。風波越演越烈，台師大15日發佈新聞稿致歉，指出校方教評會係考量競技運動團隊管理、教育的特殊性，做出5項懲處；翌日，台師大晚間發布8點聲明，校長吳正己向受害學生與家長致歉，承諾將於2週內重新審議並完成懲處程序。

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